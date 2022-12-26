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男女高清無碼照曝！他核磁共振拍好友做愛　「變粗變硬」時機公開

▲▼荷蘭科學家拍下兩人性愛時的核磁共振。（圖／取自Pixabay）

▲荷蘭科學家拍下兩人性愛時的核磁共振。（示意圖／取自Pixabay，非當事人）

記者羅翊宬／綜合報導

人類做愛的過程相當奧妙，不僅能讓雙方關係更加緊密，還能繁衍孕育下一代、延續歷史進程。來自荷蘭的科學家范安德爾（Menko Victor ‘Pek’ van Andel）靈光乍現，亟欲研究男女「交媾」時的體內變化，於是他安排一對男女在照攝核磁共振時做愛，清楚拍下陰莖插入陰道後的狀態。

根據《每日星報》，其實這份研究距今已經有31年的時間，范安德爾1991年突發奇想，決定讓一對異性戀情侶從事性行為，過程中透過核磁共振掃描儀拍攝，他以科學的名義成功說服了同樣為學者出身的女性好友薩貝莉絲（Ida Sabelis），而薩貝莉絲則帶來了當時的男友賈普（Jupp）。

薩貝莉絲、賈普這對愛侶本來是想要以「傳教士」體位（男上女下）的方式做愛，但考量到這種姿勢對於范安德爾的核磁共振研究並無太大幫助，最後學者范安德爾在另一個房間透過玻璃窗觀察「實驗過程」，而薩貝莉絲與賈普則躺在核磁共振儀上，他們在機器裡來回移動，在兩人緊密擁抱時進行一場激烈的連結。

核磁共振拍下兩人性愛時的高清畫面，結果實驗竟然意外帶給學界驚人的發現。從核磁共振顯影的畫面中看到，男性的陰莖在插進女性的陰道時，並不像外界想像得直挺挺、硬梆梆的狀態，而是在插入後才會開始變得膨脹，且會變成「迴力鏢」的形狀，符合女性陰道形狀的人體工學。

▲▼從核磁共振影像中可看到，插入陰道時的陰莖，既不是先前外界認知的直挺挺、也非S型的狀態。（圖／翻攝自The BMJ）

▲從核磁共振影像中可看到，插入陰道時的陰莖，既不是先前外界認知的直挺挺、也非S型的狀態。（圖／翻攝自The BMJ）

核磁共振顯影的畫面也凸顯出，女性的陰道並不是直的，而是依據人體結構呈現彎曲狀，可以讓陰莖在進入時膨脹、彎曲，適應女性陰道的自然曲線，而女性的陰道則呈現厚實的圓柱狀，避免男女雙方在進行交媾的過程中感到一絲痛楚。

范安德爾的這項研究實驗直接挑戰了達爾文時代以來人們對於男女性愛的長期觀念，即男人的陰莖是直挺挺地進入女性的陰道、然後直挺挺地出來。

范安德爾遲至1999年才將這項研究成果發表在《英國醫學期刊》（The BMJ）。

事後，女權主義學者薩貝莉絲接受媒體採訪時透露，她參加實驗的主要原因為，她想深入探討女性身體的運作方式，她表示她與賈普是唯一一對能夠在不吃威而鋼的狀態下完成實驗，「儀器裡變得溫暖宜人，我們真的以一種熟悉的方式享受彼此。」

儘管30多年過去，但這項前衛的研究圖像仍能吸引大眾，在社群媒體TikTok引發新的浪潮。

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