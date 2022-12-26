確定進入共存模式！　英國宣布明年1月起「不再公布新冠數據」

▲英國衛生安全局宣布，由於疫苗和治療方法的出現，英國已經與新冠共存。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情漸趨，英國衛生安全局宣布，由於疫苗和治療方法的出現，英國已經與新冠共存，從明年1月初開始，將停止發布新冠肺炎的建模數據。

根據《衛報》報導，英國衛生安全局（UKHSA）宣布，從明年1月6日開始，將停止發布疫情數據。首席資料科學家沃特金斯（Nick Watkins）表示，由於疫苗和治療方法的出現，英國正在與新冠共存，因此不再有必要公布這些具體數據。

英國從2020年5月疫情最嚴重時開始，每周會針對全英國發布新冠疫情的R值與病例增長率；所謂R值即是1名確診者的再傳染人數。最一開始是公布全英國的數據，接著在2021年4月改為僅公布英格蘭的數據，並於今年4月改為每兩周發布一次。

沃特金斯指出，疫情期間的R值跟增長率是替公共衛生行動和政府決策提供訊息的有用指標，「現在疫苗和治療方法的出現讓我們進入了與新冠肺炎共存的階段，監測規模縮小，在透過其他不同指標進行監測，因此不需要再公布這些具體數據。」

不過，這些數據仍能從英國統計局的感染調查中獲取，沃特金斯強調，之後會利用和其他疾病一樣的方式來監測新冠肺炎，「如果有需要，這些建模數據可以迅速重新引入，例如出現新的變種病毒時。」

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