客運打滑翻車4死！加拿大國道「恐怖冰封又下雨」　平安夜遇劫

記者吳美依／綜合報導

北美面臨數十年來最猛烈的「炸彈氣旋」，加拿大卑詩省（又稱英屬哥倫比亞省）一輛客運24日傍晚在高速公路打滑失控翻車，導致至少4人死亡，數十人受傷。皇家騎警（RCMP）25日引述初步調查結果表示，車禍當時「路面狀況被形容為非常糟糕，路面有結冰及積雪，還降下雨水及冰雹。」

CBC等外媒報導，這場車禍發生於平安夜傍晚6時左右，客運行駛在97C號高速公路梅里特（Merritt）路段的西向道路，車身翻覆後擋住東向道路，幸好並未波及其他車輛。

警方表示，一共52名傷患被分別送往4間醫院救治，截至25日上午9時30分還有8人尚未出院，其中2人情況危急、2人無生命危險。該事故也觸發當局的橙色警報（Code Orange），也就是發生災難或大規模傷亡的示警級別。

▲安大略省401號與402號省道沿線23日因下雪路面濕滑，發生嚴重連環車禍。（圖／路透）



皇家騎警表示，「雖然調查仍在進行中，但據信是極度結冰的路面狀況造成翻覆」，男性司機一直都很配合這項「非犯罪」性質的調查。

Ebus客運公司負責人斯特波維（John Stepovy）並未提及事故原因，但宣布由於「情況惡化」，公司已經暫停聖誕假期營運，以配合當局調查。