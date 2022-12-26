阿根廷球迷不忍了！要「法國隊別哭啦」　兩天破70萬人連署

▲阿根廷在卡達世界盃奪冠，打碎法國的衛冕希望。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿根廷在卡達世界盃奪冠，打碎法國的衛冕希望，而賽後有法國球迷發起連署表示，裁判犯下2大錯誤，要求重踢冠軍戰，並引來超過20萬人支持。不過，除了主審裁判秀出證據打臉外，也有阿根廷球迷發起連署，要「法國別哭了」承認阿根廷就是冠軍，短短2天就有超過70萬人簽名力挺。

阿根廷球迷戈梅茲（Valentin Gomez）在請願網站「Change.org」發起一項名為「法國別哭了」（FRANCE STOP CRYING）的連署活動，上線短短2天連署人數就突破70萬人。他在請願中強調，「自從我們贏了世界盃以後，法國人就一直在哭、在抱怨，不接受阿根廷是世界冠軍。」

▲阿根廷球迷連署要法國別哭了。（圖／翻攝自Change.org）



戈梅茲說，這份請願書的目的是讓法國人停止哭泣，「接受梅西（Lionel Messi）是歷史上最好的球員，姆巴佩（Kylian Mbappe）是他的兒子。」從運動界流行說法來看，被打敗者就是贏家的兒子，阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）也在慶功遊行時，抱著一個貼著姆巴佩照片的嬰兒娃娃。

法國球迷在世足賽後於MesOpinions發起連署，強調裁判在冠軍戰中犯了2大錯誤，要求冠軍戰重踢，不過這項連署在突破20萬人支持後，新增簽名速度趨緩，目前僅維持在23萬左右。

▲法國球迷連署要世足冠軍賽重踢。（圖／翻攝自MesOpinions）



這2個錯誤分別是法國的登貝萊（Ousmane Dembele）被判定在禁區內放倒迪馬利亞（Angel Di Maria），但接觸點很小不應該罰12碼球；第二則是姆巴佩在進攻時遭到羅梅洛（Cristian Romero）犯規，卻反變成防守反擊，讓阿根廷再攻進第二球。

►梅西世足封王披尊貴黑袍 中東議員喊「100萬美元收」：那件讓給我

►PK賽小動作惹議！冠軍門神回應「我知道他緊張」 法國小將嚇到踢歪

►看出法國前鋒禁區假摔 VAR裁判挺波蘭主審：在家看球當然簡單