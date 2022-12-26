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財政預算吃緊！南韓政府打算「裁撤公務員」　一年省下183億元

▲▼南韓政府公佈2023年度的總預算案。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓政府曾於8月30日公佈2023年度總預算案。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓朝野24日凌晨在國會本會議正式審議通過2023年度總預算案，其規模達到638兆7276億韓元。不過為縮減財政上不必要的支出，南韓政府決定從明年起至2025年有效縮編公務體系，計畫裁撤1萬2442名編制人員，為2009年以後時隔14年再度實施人力縮編，預估每年將可省下7600億韓元（近新台幣183億元）人事費用。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓企劃財政部今（26）日召開第18屆公共機關營運委員會，由第2次長崔象大（최상대）主持發表，審議並通過「公共機關革新計畫機能調整暨組織人力效率化計畫」（人事縮編）案，預估從明年至2025年底裁撤公務機關1萬2442名人力，規模佔總體公務人員44萬9000名的2.8%。

在實施人力縮編後，預估南韓政府公務員體系將剩下43萬8000多名人力。

從裁撤時間點來看，南韓政府計畫明年裁撤1萬1081人、2024年裁撤738人、2025年裁撤623人，至2025年為止共裁撤1萬7230名人力（佔總體公務員的3.9%），同時另行招募4788名人力（1.1%），將之重新部署在履行國政課題；安全維持等業務上。

其中，韓國造幣公社將廢除與核心事業無關的紀念獎牌業務；韓國電力公社則將查抄水錶等相關業務轉移給旗下公司；韓國道路公社則因推出無人、自動化系統而縮減收取過路費等相關業務；大韓石炭公社則因煤炭產量減少，因此決定縮減相關人員。

至於韓國觀光公社則將關閉3處海外營業據點，包括土耳其伊斯坦堡、中國西安與武漢，同時整合南韓國內2處營業據點。

先前南韓政府曾經於今年8月30日公佈明年度的總預算提案，其規模達到639兆韓元（約新台幣14.6兆元），經過本月24日朝野審議後，通過的總預算規模為638兆7276億韓元。

當時南韓經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬就曾表示，考量到俄烏戰爭所引起的全球通貨膨脹，凋敝的民生經濟需要復甦，為節省財政不必要支出，公部門必須「做好榜樣」，明年度部長（長官）、副部長（次長）級公務員須扣減10%薪水，4級以上公務員（書記官）凍漲薪水，不過5級以下公務員可加薪1.7%。

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