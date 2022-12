寵物犬跳上床「意外打開吹風機」　女主人返家發現房子燒毀傻眼

▲女主人意外發現寵物犬竟然燒毀房子。(圖/翻攝自Twitter/Essex Fire Service)

記者李振慧/綜合報導

英國埃塞克斯郡一棟民宅在平安夜發生火災,消防員前往現場發現,肇事者居然是一條寵物犬,小狗跳上女主人床上時不小心打開吹風機,結果導致床墊起火,火勢後來蔓延到整間臥室。

埃塞克斯消防局表示,事件24日下午6時43分左右發生在霍克利(Hockley),一名女主人回到家中發現屋子裡充滿濃煙,她的狗則坐在前門外,消防員抵達現場發現火勢來自於臥室,後來順利將火勢撲滅,並將吸入濃煙嗆傷的主人與狗送醫治療。

消防員Gary Shinn表示,「女主人回家發現家中起火也嚇了一跳,我們認為起火原因是放置在床上的吹風機,小狗可能跳到床上時意外打開吹風機,導致床墊與床上物品起火」。

消防員提醒,民眾若是使用完吹風機、捲髮器等電器用品,請花點時間把插頭拔除,「這名女屋主怎麼樣也沒料想到,寵物狗竟然會打開她的吹風機,所以先拔下插頭會讓你更安心」。

A freak accident caused a fire in Hockley today. A dog jumped on a bed and turned a hairdryer on, eventually causing it to catch alight to the mattress.



Once you've finished with any electrical appliances please unplug them.



Incident details https://t.co/BSDEjBN9pO pic.twitter.com/nmoSyAL3si