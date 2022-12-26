寵物犬跳上床「意外打開吹風機」　女主人返家發現房子燒毀傻眼

▲女主人意外發現寵物犬竟然燒毀房子。（圖／翻攝自Twitter／Essex Fire Service）

記者李振慧／綜合報導

英國埃塞克斯郡一棟民宅在平安夜發生火災，消防員前往現場發現，肇事者居然是一條寵物犬，小狗跳上女主人床上時不小心打開吹風機，結果導致床墊起火，火勢後來蔓延到整間臥室。

埃塞克斯消防局表示，事件24日下午6時43分左右發生在霍克利(Hockley)，一名女主人回到家中發現屋子裡充滿濃煙，她的狗則坐在前門外，消防員抵達現場發現火勢來自於臥室，後來順利將火勢撲滅，並將吸入濃煙嗆傷的主人與狗送醫治療。

消防員Gary Shinn表示，「女主人回家發現家中起火也嚇了一跳，我們認為起火原因是放置在床上的吹風機，小狗可能跳到床上時意外打開吹風機，導致床墊與床上物品起火」。

消防員提醒，民眾若是使用完吹風機、捲髮器等電器用品，請花點時間把插頭拔除，「這名女屋主怎麼樣也沒料想到，寵物狗竟然會打開她的吹風機，所以先拔下插頭會讓你更安心」。