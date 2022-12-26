特斯拉「燒成火球」畫面曝！她聞焦味急跳車　整輛淪廢鐵剩骨架

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山發生一起火燒車意外，一名年輕女子駕駛一輛白色特斯拉，正要開進隧道時突然聞到燒焦味，趕緊下車避難，下秒車子就在她眼前燃起熊熊大火。經過整整40分鐘後火勢終於撲滅，特斯拉已經燒成焦黑。

▲ 釜山一輛特斯拉開到一半火燒車。（圖／釜山警察廳）

根據《朝鮮日報》，一輛白色特斯拉26日清晨行駛至釜山北區萬德洞第二萬德隧道（제2만덕터널）入口處，向東萊區美南交叉路（미남교차로）方向行進中突然起火，在路上燒成火球。

車上20多歲女性駕駛眼看情況不妙，將特斯拉停在內側車道後趕緊下車。她事後回憶，「正要進隧道時聞到燒焦味，車子開始冒煙，我就把車子停下來，下車後打119報案。」

▲▼ 特斯拉幾乎整輛燒成焦黑。（圖／釜山消防災難本部）

消防當局獲報趕抵現場，經過逾40分鐘才將火勢完全撲滅。當地警察廳、消防災難本部拍下的畫面可見，這輛白色特斯拉車頂、前座車門和擋風玻璃完全燒毀，座椅燒到剩下骨架，內部一片焦黑，引擎蓋也燒掉一半，變得又黑又黃，簡直慘不忍睹。

消防當局說明，當時雖出動移動式水槽，可將起火的電動車直接泡進水中，但到現場發現可靠人力滅火，因此並未動用水槽，但車身已經完全燒毀。警方現正針對事發車輛進行精密鑑識，以掌握起火原因。

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