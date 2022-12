聖誕節收「神秘信封」一拆全是現鈔　她收到3800超驚喜

▲其實神秘人送上的驚喜聖誕禮物的行為,早在數年前就已出現在克利夫頓。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

英國聖誕節來臨之前,少數家庭收到一份神秘信封,打開一看才發現,裡面裝著100英鎊現鈔(新台幣3800元)。這讓收到意外之財的幸運女子非常感動,她的兒子還說「這是不是聖誕老公公送的」。

LADbible報導,英國諾丁罕克利夫頓(Clifton)部分居民23日察看信箱後發現,在所有信件當中,有封寫著「隨機行善」(random act of kindness)的信封,裡面裝著100英鎊現鈔,且並未附上任何說明,包括如何花這筆錢、挑選這一戶送錢的原因。

Envelopes stuffed with £100 have been posted through people's letterboxes, warming hearts in the run-up to Christmas. The kind gesture has been delighting neighbours in Clifton, Nottinghamshire, for the last few years and this year has been no different.https://t.co/EMEWEdqksI pic.twitter.com/uEOwP2JlNs