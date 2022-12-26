聖誕節收「神秘信封」一拆全是現鈔　她收到3800超驚喜

▲其實神秘人送上的驚喜聖誕禮物的行為，早在數年前就已出現在克利夫頓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

英國聖誕節來臨之前，少數家庭收到一份神秘信封，打開一看才發現，裡面裝著100英鎊現鈔（新台幣3800元）。這讓收到意外之財的幸運女子非常感動，她的兒子還說「這是不是聖誕老公公送的」。

LADbible報導，英國諾丁罕克利夫頓（Clifton）部分居民23日察看信箱後發現，在所有信件當中，有封寫著「隨機行善」（random act of kindness）的信封，裡面裝著100英鎊現鈔，且並未附上任何說明，包括如何花這筆錢、挑選這一戶送錢的原因。

Envelopes stuffed with £100 have been posted through people's letterboxes, warming hearts in the run-up to Christmas. The kind gesture has been delighting neighbours in Clifton, Nottinghamshire, for the last few years and this year has been no different.https://t.co/EMEWEdqksI pic.twitter.com/uEOwP2JlNs — Times of Bristol (@timesofbristol) December 24, 2022

其實神秘人送上的驚喜聖誕禮物的行為，早在數年前就已出現在克利夫頓。幸運女子莎拉琳恩（Sarah Lynne）受訪時透露，她被這名匿名英雄的善舉感動，「這信封是我兒子第一個發現的，一開始跑過來喊著『這是不是聖誕老公公送的』。」

莎拉琳恩表示，她先前從未遇到類似狀況，「不管這是誰做的，都是個匿名英雄，有一顆最善良的心，現在世界上發生這麼多事情，知道世界上還是有好人，真的很溫暖人心」，會把這筆錢花一部分在兒子身上，剩餘的錢用在支付能源帳單以及捐給食物銀行。

當地居民彼得丹尼斯（Peter Dennis）與妻子琳賽（Lindsay）也收到神秘信封。彼得丹尼斯說，當琳賽發現裝滿現金的信封時非常激動，且就在這之前，發現屋外停著一輛車，「（老婆）看到一名女孩走來投遞信封，但就在妻子走到門口時，那個女生已經回到車上離開」。

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