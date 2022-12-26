16歲美少女陳屍床上！熱愛柔術、體操竟「睡夢中猝死」　原因成謎

▲ 蒙泰羅生前曾參加選美比賽，心中有模特夢。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名16歲少女對未來充滿抱負，不僅參加選美比賽，對巴西柔術、體操都富有天賦，一心嚮往上大學，雖然今年7月發生癲癇，住院治療後已有好轉，近日再度發作，幾天後就被發現在家中猝死，死因至今不明。

根據《鏡報》，16歲女學生蒙泰羅（Andressa Santos Monteiro）14日在巴西中西部城市阿納波利斯（Anápolis）的家中被發現陳屍床上，祖母見狀趕緊將她送醫，但仍無力回天。蒙泰羅宣告不治身亡，睡夢中死於心臟驟停。

家屬坦言，蒙泰羅生前有不少健康問題，但醫生至今未能掌握確切死因。她的姑姑桑托斯（Ana Paula Santos）提到，「她今年發生癲癇，7月住院，但已經有所好轉，幾天前在學校癲癇發作，不幸在家中倒下。」

造成蒙泰羅猝死的原因目前不明，且年輕人心臟驟停的案例非常罕見。友人透露，「我們知道她有時候會癲癇發作，但沒人知道到底是怎麼回事。這是不久前開始的，我想是去年12月，但沒有任何醫生說出是什麼疾病。」

蒙泰羅生前曾參加2020阿納波利斯小姐選美比賽，對大學生活滿是憧憬，對巴西柔術十分有天賦，也對體操很有興趣，本該擁有光明未來，卻在聖誕節前夕驟逝，令家屬悲痛不已。

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