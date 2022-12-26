人妻偷吃「寶寶監視器全錄下」！老公上班想孩子　一看app綠炸

▲英國人夫打開寶寶監視器的手機app，竟抓到老婆偷吃。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國坎布里亞郡（Cumbria）人夫費科（Marek Fecko）上班時想看看孩子，於是打開手機app查看寶寶監視器，未料竟發現妻子正在偷情，對象還是他的前同事。費科氣得立刻返家，果然把小王當場逮個正著。

《每日郵報》報導，此案發生於10月31日，但本周才在卡萊爾皇家法庭（Carlisle Crown Court）開庭。檢察官伊凡斯（Tim Evans）表示，47歲的費科先前就透過妻子手機訊息得知這段5個多月的婚外情，但一直在等待時機，希望能夠當場抓姦。

檢察官表示，妻子當時把寶寶監視器轉過去，讓鏡頭面對牆壁，卻忘記把麥克風關掉，導致偷情過程直接放送至老公的手機上。費科氣得衝回家，翻遍屋子後，發現小王把自己反鎖在汽車裡，他當時站在街上，揮舞菜刀失控怒吼，「我要殺了你！」

▲費科的第二段婚姻如今恐怕因為妻子外遇而告終。（示意圖／免費圖庫pixabay）



費科來自斯洛伐克，12年前第一段婚姻破裂後，遷居英國尋求新機會，希望過上更好的生活，未料第二段婚姻依然受挫。他出庭時承認，無正當理由在公共場所鬧事及持有刀械，被判18個月社區服務，以及1年內不得以任何方式接近小王的限制令。

法官巴克（Nicholas Barker）對被告表示，「你當然會對這種不忠行為感到沮喪和憤怒，畢竟你們結婚11年並且共組家庭，而對方還曾經是你同事。」費科的辯護律師也說，雖然公然威脅恐嚇的行為令人無法接受，但在遭到雙重背叛時，卻是很合理的正常反應。