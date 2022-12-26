傳普丁罹患癌症　俄專家曝：靠「西方標靶藥物」撐著

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）屢被傳出健康狀況出問題，近來更是直接取消多個公開活動，專家認為現在普丁深受癌症所苦，且是靠西方的抗癌藥物才能支撐下來。

根據《紐約郵報》報導，曾在莫斯科國立國際關係學院（MGIMO）擔任教授的克里姆林宮觀察家索洛維（Valery Solovey）表示，現年70歲的普丁正在利用西方的治療技術來維持生命，以緩解癌症擴散的速度。

索洛維接受烏克蘭YouTube頻道Odesa Film Studio訪問時說，「如果沒有這種（外國）待遇，他肯定不會出現在俄羅斯的公眾生活中，他使用了俄羅斯無法提供的最先進治療方法和標靶藥物，治療真的是太成功了。」

自從俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，有關普丁健康狀況惡化的傳言就不曾斷過，有消息指出，普丁正在對抗胰臟癌和帕金森氏症。索洛維指出，即便有西醫的幫忙，普丁的健康狀況仍會持續惡化，「結局已近在眼前，沒有任何藥物可以無止盡地成功。」

普丁在最近1個月的時間，取消了至少4個行程，包括國情咨文、年度冰上曲棍球賽、年終記者會與視察戰車工廠，各國媒體對此提出各種質疑，包括猜測普丁的健康是否出狀況。不過克里姆林宮對於普丁的健康傳言，都一律否認，強調總統身體健康沒有問題。

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