　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍轟炸赫爾松市「10死58傷」　澤倫斯基：不屈服將創奇蹟

▲▼赫松市（Kherson）道路上淌血的屍體橫陳。（圖／路透）

▲赫爾松市（Kherson）道路上淌血的屍體橫陳。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基發表耶誕談話說，儘管數以百萬計人因俄羅斯攻擊而陷入黑暗，烏克蘭人不會屈服，將會創造自己的奇蹟。俄軍平安夜當天對烏南赫松市砲擊，造成至少10死58傷。

●澤倫斯基耶誕談話堅抗俄：我們會創造自己的奇蹟
 澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日在影片中表示，自由要付出高昂代價，但奴役代價更高。他說：「我們在戰爭開始時忍下來了，抵擋了攻擊、威脅、核子威脅、恐怖、飛彈攻擊，這個冬天我們也會熬過去，因為我們知道我們為何而戰。」

澤倫斯基在影片中說，「即使漆黑一片，我們也會找到彼此緊緊擁抱。如果沒有暖氣，我們會長時間擁抱彼此，互相取暖」、「我們會一如既往地微笑，但有一點不同：我們不會等待奇蹟出現，因為我們自己正在創造奇蹟」。

▲▼澤倫斯基向美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基像烏克蘭人民喊話，將會創造自己的奇蹟。（圖／達志影像／美聯社）

●俄軍平安夜砲擊赫松巿 澤倫斯基：繼續對抗邪惡
 儘管俄軍早已撤離赫松市（Kherson），但當地仍在莫斯科武器射程內，受到的威脅也未解除。澤倫斯基24日發布照片說：「這是赫松在聖誕節前一日早晨，市中心的狀況。」照片內容顯示，街上遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。

俄軍於平安夜當天對赫松市發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。澤倫斯基指控俄軍「為恐嚇和享樂而殺戮人命」。

●挺俄侵烏遭西方制裁 白俄估2022年經濟萎縮4%
 白俄羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）說，白俄羅斯經濟今年料將因為西方國家祭出懲罰性措施而萎縮4%，這個數字遠低於若干預測。他告訴國營電視台：「你知道的，先前外界對我們所作的預測，從（經濟）徹底崩盤到掉了2成都有。」

●逃海外俄羅斯人 國會議長：將遭立法加稅
 俄羅斯國會「國家院」（State Duma，下議院）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，國家院正準備立法對離開國境的公民加稅。俄羅斯2月揮軍烏克蘭後，已有許多人前往海外。

沃洛金在加密通訊軟體Telegram發文指出：「對離開俄羅斯聯邦的人取消優惠，並且對他們提高稅率，相關作法是正確的…我們正致力進行適當修法。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
研究證實：交友軟體「多打1句話」配對率翻倍！　別再放自拍照
男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了
3星座過年前發了　3星座大破財
聖誕節弟弟找姊　破門驚見「成白骨」死亡時間超過一年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際美食指南認證「英格蘭美食」痛宰台灣　BBC記者：最蠢名單

俄軍轟炸赫爾松市「10死58傷」　澤倫斯基：不屈服將創奇蹟

比爾蓋茲賣公寓當阿公啦！26歲長女嫁埃及裔富二代喜迎女娃　

超狂家具店賣「紫水晶椅子」一張10萬　顧客看完嚇壞：這是刑具嗎

英相蘇納克問遊民「是否在公司上班」　挨批不知人間疾苦

烏克蘭人「打破傳統」在12月25日過聖誕節　象徵與俄羅斯決裂

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

聖誕禮物「送這個」超受歡迎　國外網站調查：男女都愛

義大利前外長佛拉第尼不敵癌症「平安夜離世」　享壽65歲

俄羅斯人躲動員逃出國　下議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

國際美食指南認證「英格蘭美食」痛宰台灣　BBC記者：最蠢名單

俄軍轟炸赫爾松市「10死58傷」　澤倫斯基：不屈服將創奇蹟

比爾蓋茲賣公寓當阿公啦！26歲長女嫁埃及裔富二代喜迎女娃　

超狂家具店賣「紫水晶椅子」一張10萬　顧客看完嚇壞：這是刑具嗎

英相蘇納克問遊民「是否在公司上班」　挨批不知人間疾苦

烏克蘭人「打破傳統」在12月25日過聖誕節　象徵與俄羅斯決裂

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

聖誕禮物「送這個」超受歡迎　國外網站調查：男女都愛

義大利前外長佛拉第尼不敵癌症「平安夜離世」　享壽65歲

俄羅斯人躲動員逃出國　下議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

蔡英文換不掉蘇貞昌？游淑慧曝「民進黨進入大亂鬥」：壓不住了

王必勝談重啟小三通：本是同根生　開通莫要急

《獵人》401話起取消每周連載　冨樫義博：想不添麻煩繼續畫下去

國際美食指南認證「英格蘭美食」痛宰台灣　BBC記者：最蠢名單

尷尬！新人婚禮宴客擺數十桌　菜色超豪華卻無人到場

英文老師「北捷無罩散步」搭到101　8分鐘影片：初體驗

2023「10萬紓困貸款」今9點開放申請！　8大QA一次看懂

泰國軍艦沉船18人死亡　仍有11人失蹤

女當選人「就職典禮失蹤」　首發聲：退回補助款！

結局雷／《財閥家》殺死宋仲基「真兇＋共犯」現身！　順洋家下場揭曉

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

生日活活凍死！他冒險出門陳屍街頭

超狂家具店賣紫水晶椅！客嚇：刑具嗎

露營山崩增至31死　包括11名兒童

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

國際美食指南認證「英格蘭美食」痛宰台灣

比爾蓋茲當阿公！長女喜迎女娃　

俄轟赫爾松10死　澤倫斯基：將創奇蹟

英相蘇納克問遊民「是否在公司上班」

日本暴雪13死80傷　1萬多戶停電

烏克蘭人打破傳統12月25日慶聖誕　象徵與俄決裂

拳擊手受訪一半「猛掀上衣」　主持人嚇呆

清純女演員「死在片場」　男友演同齣戲被捕

體育記者「厭世站雪地」播氣象　意外爆紅

更多熱門

相關新聞

烏克蘭人打破傳統12月25日慶聖誕　象徵與俄決裂

烏克蘭人打破傳統12月25日慶聖誕　象徵與俄決裂

烏克蘭人今天正在度過俄軍入侵後的第一個聖誕節，各地軍民也在這天分享自己正在慶祝聖誕節的照片。但事實上，烏克蘭人的聖誕節並不是12月25日，而是1月7日，過去只有「激進人士」會在12月慶祝聖誕節，所以對烏克蘭人來說，12月慶祝聖誕節其實是一項打破傳統的舉動。

俄議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

俄議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎

俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎

俄軍平安夜狂轟　烏克蘭南部城市10死58傷

俄軍平安夜狂轟　烏克蘭南部城市10死58傷

俄軍平安夜砲擊 澤倫斯基：烏克蘭正對抗邪惡

俄軍平安夜砲擊 澤倫斯基：烏克蘭正對抗邪惡

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

聖誕節弟弟找獨居姊　破門驚見成白骨

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

姆巴佩頂樓豪宅開箱　開窗就是巴黎鐵塔

卓俊雄高鐵猝逝！急救通報過程曝

研究證實：交友軟體「多打1句話」配對率翻倍！

女星「被教會情勒」挨批：不夠愛主

3星座過年前發了　3星座大破財

五月天唱一半「林志玲真的來了」！　AKIRA也衝上台

女兒受洗完一家人被宋逸民教會「強制驅離」

男諧星配對「小20歲女偶像」成功！激動撲上去4次深吻

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面