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比爾蓋茲賣公寓當阿公啦！26歲長女嫁埃及裔富二代喜迎女娃　

比爾蓋茲賣公寓當阿公啦！26歲長女嫁埃及裔富二代喜迎女娃　

▲比爾蓋茲前妻梅琳達蓋茲與26歲長女珍妮佛蓋茲（右）。（圖／翻攝自Instagram）

圖文／CTWANT

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的26歲長女珍妮佛蓋茲（Jennifer Gates），於2021年10月與同為馬術運動員的埃及裔富二代納耶爾那薩（Nayel Nassar）結婚。如今珍妮佛蓋茲也在近日宣布懷孕，而即將當阿公的比爾蓋茲據說也賣掉了先前幫長女買的市價475萬美元位於紐約的豪華公寓。

馬術運動員、埃及裔富二代納耶爾那薩（Nayel Nassar）。（圖／達志／美聯社）
馬術運動員、埃及裔富二代納耶爾那薩（Nayel Nassar）。（圖／達志／美聯社）

《紐約郵報》的報導，珍妮佛蓋茲在自己的社交平台上曬出了一系列溫馨的派照，只見她穿著酒紅色半透明長裙，用雙手捧住孕肚，臉上洋溢著滿足的笑容，而這場溫馨的新生兒送禮派對正是她58歲的媽媽梅琳達蓋茲（Melinda Gates）為她舉辦的。

報導稱，當時65歲的比爾蓋茲（Bill Gates）疑似因為婚外情醜聞，在2021年與妻子梅琳達蓋茲以無法共同成長為由，結束27年婚姻。不過梅琳達蓋茲仍與3位兒女保持良好的關係。

雖然這場派對中母女倆都沒有透露寶寶的性別，但從聖誕樹下堆放著的各種粉色禮物看來，外界猜測比爾蓋茲的首位孫子應該是個女孩，而且從那些小馬玩具看，賓客們希望這個含著金湯匙出生的寶寶能夠繼承其父母對馬術的熱愛。

而比爾蓋茲據傳也正在賤賣先前為珍妮佛蓋茲在紐約市買的豪華公寓，他幾年前透過Watermark Estate Management Services LLC管理的信託購買了價值500萬美元的3房公寓，不過由於聯準會升息等因素導致房美國房價跌落，目前該間位於紐約市曼哈顿中心中央公園（Central Park）的公寓只賣出了475萬美元。

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