　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

▲▼ 美國紐約州西部城市水牛城（Buffalo）降大雪。（圖／路透）

▲ 水牛城持續降大雪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

恐怖冬季風暴「炸彈氣旋」（Bomb Cyclone）席捲美國，至少造成28人喪命。紐約州第二大城水牛城災情慘重，一名56歲男子冒險外出卻遲遲沒有回家，隔天被發現陳屍附近街頭，全身被積雪覆蓋，竟在生日當天慘被活活凍死。

▲▼ 水牛城一名男子凍死街頭。（圖／翻攝自臉書）

▲ 克萊不幸凍死街頭。（圖／翻攝自臉書）

《每日郵報》報導，56歲男子克萊（William 'Romello' Clay）23日午夜在惡劣天氣下冒險出門前往商店，沒想到就此失蹤。24日下午有人在積滿雪的貝利（Bailey）和肯辛頓大道（Kensington Avenue）上拍下一具男屍臉部朝下倒地的畫面，後來確認死者就是克萊，家屬也呼籲不要散播影片。

克萊失蹤後曾有家屬曾在臉書協尋，「我姪子的爸爸從昨天午夜就失聯了！他去了商店，名叫威廉．克萊，可能沒有吃藥。若有看見他請協助他避寒。」透露克萊離家前可能沒有服藥，但目前不清楚他有哪些潛在健康狀況，死因須待驗屍確定。

他的死訊令家屬悲痛不已，紛紛在臉書發文哀悼。兒子儒勒（Jules Clay）難過表示，失去親人的痛苦令他崩潰，「這種痛苦太難以承受，我無法停止哭泣。還好我昨天有和他說話，有告訴他我愛他。」一名友人則寫道，「這是我們的朋友，在生日當天的暴風雪中喪生，願他安息。」

水牛城截至當地24日晚間仍持續暴雪，降雪量達1英尺（約30公分），包括克萊在內已有3人在這場冬季風暴中身亡，另2名死者的身份目前尚無法確認。

►美國恐怖冰封！宛如災難片「明天過後」一片慘白　直擊畫面曝光
►北美冰封！體育記者「厭世站雪地」被迫播氣象　狂抱怨竟意外爆紅
►急凍零下45度！「炸彈氣旋」襲美已28死　風速145km挾暴雪狂吹

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
3星座過年前發了　3星座大破財
解放軍公布「眺望中央山脈」畫面
百萬抖音網紅死亡！　衰遭流彈斃命
張懸驚吐：女的我可以考慮！　全場炸了
五月天唱一半「出現林志玲」！AKIRA衝上台　全場歌迷暴動
聖誕節弟弟找姊　破門驚見「成白骨」死亡時間超過一年
新屋被惡房客搞成「垃圾窟」　內部慘樣曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭人「打破傳統」在12月25日過聖誕節　象徵與俄羅斯決裂

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

聖誕禮物「送這個」超受歡迎　國外網站調查：男女都愛

義大利前外長佛拉第尼不敵癌症「平安夜離世」　享壽65歲

俄羅斯人躲動員逃出國　下議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

20歲清純女演員「離奇死在片場」　男友是同劇男主角！案發秒被捕

台灣極寒6度冷到爆！外媒曝「這10件事」低溫下千萬要注意

泰式按摩按到中風！　他從曼谷回國突「1眼失明」竟頸動脈撕裂

首爾漢江結冰了！連日寒流提前封凍　創2000年來第4早

老爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」合約！　網笑翻：以後不認帳啦

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

貓咪爽躺電暖器前取暖！　露出肥肚肚：受熱要均勻

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

烏克蘭人「打破傳統」在12月25日過聖誕節　象徵與俄羅斯決裂

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

聖誕禮物「送這個」超受歡迎　國外網站調查：男女都愛

義大利前外長佛拉第尼不敵癌症「平安夜離世」　享壽65歲

俄羅斯人躲動員逃出國　下議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

20歲清純女演員「離奇死在片場」　男友是同劇男主角！案發秒被捕

台灣極寒6度冷到爆！外媒曝「這10件事」低溫下千萬要注意

泰式按摩按到中風！　他從曼谷回國突「1眼失明」竟頸動脈撕裂

首爾漢江結冰了！連日寒流提前封凍　創2000年來第4早

老爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」合約！　網笑翻：以後不認帳啦

癡情妹每月傻繳1.4萬房租！遭無情分手才知「男友就是房東」

小S根本「演藝圈仙姑」！　7年前就指廖科溢：是個討厭鬼

綠地變藍天！　桃園市議會國民黨團首任總召梁為超：理性監督市政

天寒再加溫！新北動物之家三層防護　保暖燈伴毛寶貝過冬

高雄停車被留紙條「非本棟住戶勿停車」要自重　他傻眼：公有地耶

狹窄房間出租「吊扇超靠近牆壁」　網友：絕命終結站續集？

「1手勢」測你能不能當爸！醫師教你自驗蛋蛋　太大恐長腫瘤

新北14處社宅招租成效佳　2218戶年底前逼近滿租

城市青少棒／兒子繼承好身手　黃欽智即刻救援人工淚液

新北「晴空下守護者」特展　空軍三重一村徵眷村故事、照片

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

日本暴雪13死80傷　1萬多戶停電

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

清純女演員「死在片場」　男友演同齣戲被捕

CNN亞洲18大景點「台灣唯一入列是墾丁」這裡必去

生日活活凍死！他冒險出門陳屍街頭

找到最後1具遺體！救援見超臭屍水挖出腐屍

體育記者「厭世站雪地」播氣象　意外爆紅

烏克蘭指責俄軍攻赫松　街上屍體橫陳

埃及籃球賽「看台崩塌」27傷　恐怖畫面曝

露營山崩8死　「爺背孫女骨灰」太心酸

陰莖痛爆！男癌細胞擴散「GG整根切掉」

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

更多熱門

相關新聞

冷到爆！外媒曝「這10件事」千萬要注意

冷到爆！外媒曝「這10件事」千萬要注意

台灣近日寒流發威，北部與東北部多個縣市低溫下探到「極寒6度」，猝死事件頻傳。無獨有偶，恐怖的冬季暴風雪最近也席捲美國，就連氣候宜人的美國南部也罕見冰封多日，導致當地有逾千航班被取消，另有逾百萬人被斷電，必須在寒冷的天氣中度過困難的聖誕節。

候機室這一幕太狂　男自備充氣床睡爆

候機室這一幕太狂　男自備充氣床睡爆

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

體育記者「厭世站雪地」播氣象　意外爆紅

體育記者「厭世站雪地」播氣象　意外爆紅

急凍零下45度！「炸彈氣旋」襲美已28死

急凍零下45度！「炸彈氣旋」襲美已28死

關鍵字：

炸彈氣旋北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

明轉雨！　連假天氣出爐

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

露營山崩增至31死　包括11名兒童

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

更多

最夯影音

更多
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面