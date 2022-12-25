俄羅斯人躲動員逃出國　下議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

▲許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，下議院準備通過一項法律，將對離開俄羅斯的公民徵收更高額的稅，更稱取消這些人的優惠是正確的，「他們背叛了自己的國家、親戚和朋友。」

根據《路透社》報導，受到俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於9月宣布的動員令影響，俄羅斯至少有70萬人逃出境。儘管此數據未獲俄國官方證實，但沃洛金25日表示，現在下議院正在準備向離開俄羅斯的人徵收更高額的稅。

▲俄羅斯下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）。（圖／達志影像／美聯社）



沃洛金說，下議院確實在努力朝立法前進，「取消那些離開俄羅斯的人的稅收優惠，並提高相關稅率是正確的。」他強調，能夠理解這些民眾為何逃跑，「那些意識到自己犯錯的人已經回來了，其餘的人應該明白，社會上絕大多數的人都不支持他們的行為，他們背叛了自己的國家、親戚和朋友。」

根據俄羅斯聯邦稅務局的規定，俄羅斯徵收13％的個人所得稅是由國內雇主自動扣除，而在國外工作的俄羅斯人則須自行繳納稅款。

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