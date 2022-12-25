聖誕禮物「送這個」超受歡迎　國外網站調查：男女都愛

▲調查顯示，不論男女，大部分的人喜歡收到現金作為聖誕禮物。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者詹雅婷／綜合報導

一年一度的聖誕節到來，許多人都會玩交換禮物。依據國外網站調查，不論男女都喜歡收到現金作為聖誕禮物，至於收過的最怪異禮物排行榜，前3名依據是過期巧克力、半死植物及馬桶疏通器。

國外網站「Statista」發布一份針對英國1046名成年人所做的調查指出，最受男性歡迎的禮物前三名分別是金錢（40%）、衣服及鞋（36%）、禮券及禮物卡（33%），最受女性歡迎的禮物前三名則是化妝品及香氛（55%）、金錢（48%）、衣服及鞋（45%）

▼這份民調在11月份進行調查。（圖／翻攝自Statista）

另據電子平台Wish所發起「收過的最怪禮物」調查，結果顯示，第一名為過期巧克力，第二名是半死植物，第三名是馬桶疏通器。多達44%的人還說，在打開這些禮物後幾乎是說不出話來，因為太討厭收到的禮物。

「收過的最怪禮物」前10大名單

1. 過期巧克力（29%）

2. 半死植物（29%）

3. 馬桶疏通器（28%）

4. 減肥藥（26%）

5. 除草劑（26%）

6. 假髮（24%）

7. 一罐焗豆（24%）

8. 拖把水桶組（23%）

9. 去斑霜（22%）

10. 除毛膏（22%）