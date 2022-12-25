泰式按摩按到中風！　他從曼谷回國突「1眼失明」竟頸動脈撕裂

▲ 男子享受泰式按摩竟中風。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰式按摩是許多人放鬆身心的方式，泰國曼谷日前卻有一名觀光客，到當地享受道地的泰式按摩後竟出現輕微中風，甚至一度失明，差點導致永久殘疾，疑似是按摩師力道和手法不到位，竟把他按到頸動脈撕裂。

香港腦神經外科專科醫師黃秉康近日在臉書發文分享這起案例，一名30歲男性患者因頸動脈撕裂出現暈眩頭痛症狀，甚至造成輕度中風，一隻眼睛失明，追問之下才發現原因竟是他最近到曼谷遊玩時曾享受泰式按摩。

黃秉康指出，這名男子被按摩師「加以翻折」，過程中身體不斷「咔咔」作響，以為自己頸部扭傷，當下沒有多想，回到香港後卻出現頭暈、頭痛，就醫檢查才發現頸動脈撕裂，破裂後大量出血，血塊堆積造成頭痛，視網膜血管受到壓迫導致一眼失明。

頸動脈撕裂會引發頭痛、頸部疼痛或中風症狀，狀況輕微可靠藥物治療，嚴重就必須接受導管手術。

這名男子狀況並不樂觀，由於視網膜底下血管與腦部相連，血塊若隨血液上腦恐怕造成嚴重中風，一眼失明已經算是幸運。黃秉康說明，目前已在受傷部位安裝支架，手術後改變腦部供血，中風危機也已解除，不過視力依然模糊。

黃秉康也提醒民眾，按摩時應避免扭動頸部，進行滑雪、跳水等容易傷及頸部的運動時更應特別留意，若平時沒有運動習慣或熱身不足，姿勢不正確恐怕導致受傷。

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