　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

有錢尪偷吃慘了！被妻抓包「恐怖詛咒」　男嚇瘋付3千萬日幣求解脫

日本一名不動產老闆出軌包養情婦被老婆抓包，大老婆使出斷頭娃娃等詛咒手段精神折磨老公。（示意圖，photoAC）

▲日本一名不動產老闆出軌包養情婦被老婆抓包，大老婆使出斷頭娃娃等詛咒手段精神折磨老公。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

事業有成的男人常藉由出軌逃避平淡的婚姻，日本一名不動產相關企業的老闆為了再度追求戀愛的感覺而出軌，卻因某次店家將要送給外遇對象的雙人床錯送到他家，被老婆抓包他外遇的跡象，自此用冷暴力逼瘋大老闆。

婚姻中的冷暴力有時比肢體暴力更折磨，日本媒體「マネー現代」報導一則不動產公司老闆出軌被大老婆詛咒，飽受精神折磨最後投降離婚的故事，故事主角為一名化名山口啟太的55歲不動產公司老闆，他事業有成，卻與妻子感情冷淡，兩人同在一個屋簷下卻分床而睡，山口啟太於是開始向外發展，想再追求戀愛的感覺，沒想到卻是地獄的開始。

山口啟太追求一名俱樂部媽媽桑，兩人發展婚外情，最後包養媽媽桑當情婦，交往二年後原本無所求的情婦卻開始忌妒山口的原配，甚至要求為山口生下一個小孩，最後情婦真的懷孕，山口甚至為了她準備代孕事宜，他還從熟識的家具店訂購一張特大尺寸的雙人床，準備讓情婦未來可以跟即將出生的小孩同床睡，不料原本應該要送到情婦住處的雙人床，卻被店家錯送到山口家，讓已經分床睡的原配識破老公出軌。

然而山口的妻子並未立刻發作大鬧一場，反而暗中展開報復行動。山口表示：「有次半夜醒來，睜眼一看，我房間的門開了大約10厘米，妻子就在那兒盯著我看。」隔幾天山口睡著時感覺有人盯著自己，「一睜開眼居然發現妻子在我的枕頭邊看著我的臉。」

山口妻子甚至蒐集情婦遺留在老公車上的毛髮或物品，出其不意放在桌上的衛生紙上，讓山口看見時內心一抖，或者將山口照片挖掉眼睛或頭部，放在佛壇上，山口甚至在垃圾桶發現斷頭、被燒過的娃娃，也發現餐點經常參雜異物，種種詭異的手段都讓山口心生畏懼；他也不知道妻子如何掌握到他私會情婦的蹤跡，曾經在他與情婦碰面隔天，家中突然出現眼睛被塗紅的嬰兒娃娃，讓他逐漸在家失眠，連安眠藥都無法改善，漸漸患上慢性胃潰瘍。

最後妻子向山口提出離婚，只意有所指的說「你懂的」，讓山口作賊心虛，最後拋棄房產，還給了3000萬日幣贍養費以求解脫。

然而，原本以為跟妻子離婚可以跟情婦雙宿雙飛，搬去跟情婦同居的山口也只維持一年就分手，還付給情婦5000萬日幣，外加公寓產權及子女扶養權。兩頭空的山口最後孑然一身，只剩慢性胃潰瘍和睡眠障礙陪伴孤獨的自己。


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
人妻尾牙酒醉遭同事撿屍！被拖到倉庫告白「忍不住又啪」喊懊悔　網轟：何必來問
人夫出軌沉迷毒龍鑽　小三鹹濕訊息「XXX舒服嗎」正宮崩潰喊告
努力省錢被老公拿去爽買春！憤怒人妻抓姦開揍　孬男抓妓當肉盾

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／國3嚴重車禍！　9車連環撞
小甜甜爆分居…認「找精主生2胎」！　怒飆老公1罪狀
CNN亞洲18大寶藏景點　台灣唯一上榜在這縣市
蔣萬安上任首日！　「這項政見」火速達成了
來台4年！　日本名甜點店今夜熄燈
露營太冷！一家三口躲帳篷開暖爐　隔天中毒險丟命
誤會大了！梅西奪冠緊擁的人不是媽媽　神祕女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無懼極地氣旋襲擊　破百聖誕老人在佛州「0度」海灘衝浪

有錢尪偷吃慘了！被妻抓包「恐怖詛咒」　男嚇瘋付3千萬日幣求解脫

中國海警船釣島海域航行逾67小時　創10年新高

美國候機室這一幕太狂！男自備充氣床睡爆　吸千人熱議

耶誕節命案！日本埼玉民宅「3人陳屍庭院」　犯嫌在逃

哈利夫婦槓上《太陽報》　聲明全是噱頭：從未聯絡梅根本人致歉

力保王室顏面！查爾斯狠下心逐他出宮　撂狠話：你只是普通人了

美國恐怖冰封！宛如災難片「明天過後」一片慘白　直擊畫面曝光

急凍零下45度！「炸彈氣旋」襲美已28死　風速145km挾暴雪狂吹

北美冰封！體育記者「厭世站雪地」被迫播氣象　狂抱怨竟意外爆紅

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

貓咪爽躺電暖器前取暖！　露出肥肚肚：受熱要均勻

無懼極地氣旋襲擊　破百聖誕老人在佛州「0度」海灘衝浪

有錢尪偷吃慘了！被妻抓包「恐怖詛咒」　男嚇瘋付3千萬日幣求解脫

中國海警船釣島海域航行逾67小時　創10年新高

美國候機室這一幕太狂！男自備充氣床睡爆　吸千人熱議

耶誕節命案！日本埼玉民宅「3人陳屍庭院」　犯嫌在逃

哈利夫婦槓上《太陽報》　聲明全是噱頭：從未聯絡梅根本人致歉

力保王室顏面！查爾斯狠下心逐他出宮　撂狠話：你只是普通人了

美國恐怖冰封！宛如災難片「明天過後」一片慘白　直擊畫面曝光

急凍零下45度！「炸彈氣旋」襲美已28死　風速145km挾暴雪狂吹

北美冰封！體育記者「厭世站雪地」被迫播氣象　狂抱怨竟意外爆紅

「拍到一半比基尼被沖掉」　JKF女郎互揭私下面貌

不只林奕華！蔣萬安這2小內閣「明年才上任」　議員批：接軌變脫軌？

看出法國前鋒禁區假摔　VAR裁判挺波蘭主審：在家看球當然簡單

天冷戴帽保暖！跟著王心凌買黑白針織帽、JISOO羊毛貝蕾帽也優雅

快訊／國3北上後龍段「9車連環撞」！嚴重紫爆回堵4k

美國防授權法案僅列貸款？　學者曝原因：對台安全大全配

彰化縣長王惠美就職　宣布5大願景「對的事，就是要堅持」

《火影忍者》全球人氣投票　鳴佐僅排第五、第八名...黃色閃光人氣超高

去一趟韓國回台驚「台灣人穿搭又土又隨便」！　留學生吐4字原因

「7字春聯」讓眾人哀號變文盲！　他看懂尷尬笑了：國小程度

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

國際熱門新聞

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

日本暴雪13死80傷　1萬多戶停電

找到最後1具遺體！救援見超臭屍水挖出腐屍

烏克蘭指責俄軍攻赫松　街上屍體橫陳

CNN亞洲18大景點「台灣唯一入列是墾丁」這裡必去

埃及籃球賽「看台崩塌」27傷　恐怖畫面曝

體育記者「厭世站雪地」播氣象　意外爆紅

露營山崩8死　「爺背孫女骨灰」太心酸

聖誕老人「這時間」飛過台灣　最新足跡曝

他曬「梅西親獎盃」刺青！　粗壯一根太害羞

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

陰莖痛爆！男癌細胞擴散「GG整根切掉」

更多熱門

相關新聞

中國海警船釣島航行逾67小時　創10年新高

中國海警船釣島航行逾67小時　創10年新高

中國海警船22日航行進入釣魚台列嶼周邊海域，到今天清晨仍未離開日本所聲稱的「領海」，持續航行時間超過67小時，創日本政府2012年「國有化」釣魚台列嶼後新高紀錄。

候機室這一幕太狂　男自備充氣床睡爆

候機室這一幕太狂　男自備充氣床睡爆

耶誕節3死命案！日本埼玉2女1男陳屍民宅

耶誕節3死命案！日本埼玉2女1男陳屍民宅

北韓改建西海衛星發射場　擬射更強大火箭

北韓改建西海衛星發射場　擬射更強大火箭

南韓暴雪破今冬紀錄！濟州機場乘客苦等航班

南韓暴雪破今冬紀錄！濟州機場乘客苦等航班

關鍵字：

偷吃媽媽桑人妻雙人床不動產日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

明轉雨！　連假天氣出爐

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

嘲笑姆巴佩　世足冠軍門神恐遭母隊開除

小倆口想信貸買房　「雙薪11萬↑」遭勸退

不斷更新／各縣市正、副議長當選名單一次看

更多

最夯影音

更多
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面