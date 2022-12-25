有錢尪偷吃慘了！被妻抓包「恐怖詛咒」　男嚇瘋付3千萬日幣求解脫

▲日本一名不動產老闆出軌包養情婦被老婆抓包，大老婆使出斷頭娃娃等詛咒手段精神折磨老公。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

事業有成的男人常藉由出軌逃避平淡的婚姻，日本一名不動產相關企業的老闆為了再度追求戀愛的感覺而出軌，卻因某次店家將要送給外遇對象的雙人床錯送到他家，被老婆抓包他外遇的跡象，自此用冷暴力逼瘋大老闆。

婚姻中的冷暴力有時比肢體暴力更折磨，日本媒體「マネー現代」報導一則不動產公司老闆出軌被大老婆詛咒，飽受精神折磨最後投降離婚的故事，故事主角為一名化名山口啟太的55歲不動產公司老闆，他事業有成，卻與妻子感情冷淡，兩人同在一個屋簷下卻分床而睡，山口啟太於是開始向外發展，想再追求戀愛的感覺，沒想到卻是地獄的開始。

山口啟太追求一名俱樂部媽媽桑，兩人發展婚外情，最後包養媽媽桑當情婦，交往二年後原本無所求的情婦卻開始忌妒山口的原配，甚至要求為山口生下一個小孩，最後情婦真的懷孕，山口甚至為了她準備代孕事宜，他還從熟識的家具店訂購一張特大尺寸的雙人床，準備讓情婦未來可以跟即將出生的小孩同床睡，不料原本應該要送到情婦住處的雙人床，卻被店家錯送到山口家，讓已經分床睡的原配識破老公出軌。

然而山口的妻子並未立刻發作大鬧一場，反而暗中展開報復行動。山口表示：「有次半夜醒來，睜眼一看，我房間的門開了大約10厘米，妻子就在那兒盯著我看。」隔幾天山口睡著時感覺有人盯著自己，「一睜開眼居然發現妻子在我的枕頭邊看著我的臉。」

山口妻子甚至蒐集情婦遺留在老公車上的毛髮或物品，出其不意放在桌上的衛生紙上，讓山口看見時內心一抖，或者將山口照片挖掉眼睛或頭部，放在佛壇上，山口甚至在垃圾桶發現斷頭、被燒過的娃娃，也發現餐點經常參雜異物，種種詭異的手段都讓山口心生畏懼；他也不知道妻子如何掌握到他私會情婦的蹤跡，曾經在他與情婦碰面隔天，家中突然出現眼睛被塗紅的嬰兒娃娃，讓他逐漸在家失眠，連安眠藥都無法改善，漸漸患上慢性胃潰瘍。

最後妻子向山口提出離婚，只意有所指的說「你懂的」，讓山口作賊心虛，最後拋棄房產，還給了3000萬日幣贍養費以求解脫。

然而，原本以為跟妻子離婚可以跟情婦雙宿雙飛，搬去跟情婦同居的山口也只維持一年就分手，還付給情婦5000萬日幣，外加公寓產權及子女扶養權。兩頭空的山口最後孑然一身，只剩慢性胃潰瘍和睡眠障礙陪伴孤獨的自己。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

人妻尾牙酒醉遭同事撿屍！被拖到倉庫告白「忍不住又啪」喊懊悔 網轟：何必來問

人夫出軌沉迷毒龍鑽 小三鹹濕訊息「XXX舒服嗎」正宮崩潰喊告

努力省錢被老公拿去爽買春！憤怒人妻抓姦開揍 孬男抓妓當肉盾