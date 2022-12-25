老爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」合約！　網笑翻：以後不認帳啦

▲老爸哄騙4歲女兒簽下「20年不交男友」合約。（圖／翻攝自TikTok／vikeymagic）



記者張方瑀／綜合報導

大家都說女兒是爸爸的前世情人，從出生那一刻起就被捧在手心上，而馬來西亞一名父親更是怕自己女兒「太早變心」，所以就安排了一場簽約儀式，讓女兒在2042年前都不交男朋友，疑似不知情的4歲女兒就這樣開心地簽了名，爸爸則露出滿意的微笑。

住在馬來西亞的網紅魔術師維奇（Vikey）和妻子育有一對兒女，近日愛女心切的他，決定和4歲女兒簽訂一紙長達20年的合約，要求她「2042年以前」不交男朋友。維奇還辦了一場隆重的簽約儀式，從曝光的影片上可以看到，維奇穿著襯衫、女兒穿著洋裝，桌上還放了一件寫有「2042年前不交男友」的白色上衣。

接著維奇拿出一張合約放到女兒面前，再拿出一枝筆讓女兒簽名，女兒也開心地畫上簽名，絲毫未察覺父親的計謀。合約簽署完成後，維奇將白色上衣交給女兒，兩人相互握手之後，維奇對著鏡頭露出滿意的微笑。

網友們看到後簡直快笑翻，不忘留言吐槽，「和未成年人簽約是違法的啦」、「這張紙千萬要收好」、「女兒長大絕不會認帳」、「未成年人簽的合約無效欸」、「爸爸真的一輩子都捨不得女兒」。

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