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力保王室顏面！查爾斯狠下心逐他出宮　撂狠話：你只是普通人了

▲▼安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲捲入性醜聞的安德魯王子恐將被查爾斯三世逐出白金漢宮，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國安德魯王子因捲入性醜聞，令王室蒙羞，導致他的王室稱謂、官方職務，以及榮譽軍銜全被剝奪，就連女王駕崩時，也不能穿著軍服送葬。消息人士透露，隨著主張精簡王室的新王查爾斯三世繼位，安德魯恐將被正式「逐出」白金漢宮。

綜合外媒報導，安德魯王子3年前因被爆與未成年少女發生性關係，又和販運未成年少女的美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係緊密，重創王室形象，導致母親已故伊莉莎白二世不得不清理門戶，要求安德魯「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身份，永不取回」。

▲▼安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

有知情人士指出，由於安德魯與女王關係非常密切，也認為自己仍能對王室做出貢獻，因此他不止一次向女王要求重返公職，不過女王卻始終沒有答應安德魯的請求，而安德魯回歸王室的幻想，在查爾斯三世繼位後更是直接幻滅，因為查爾斯一直希望推動「王室瘦身計畫」。

消息人士加碼補充，王室也已通知安德魯，他不能再將白金漢宮當作辦公場所，因此安德魯與白金漢宮的關係已正式結束，「國王已明確表示，他已不再是在職王室成員，而是一個普通人，他可以離開去過美好生活，但他作為王室成員的公眾生活已經結束」。

《太陽報》也披露，英國內政部本月取消了安德魯每年耗資300萬英鎊的24小時安保人員，改由王室承擔相關費用，而安德魯位於溫莎莊園擁有31個床位的皇家莊園仍將被保留。白金漢宮拒絕就此事發表置評。

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