美國候機室這一幕太狂！男自備充氣床睡爆　吸千人熱議

▲美國一名旅客在候機室竟公然睡在自備的充氣床墊上，誇張行徑引發兩派網友筆戰。（圖／翻攝臉書粉絲專頁「I Heart Cabin Crew」）

圖文／鏡週刊

疫情趨緩，旅遊買氣加溫，不少人展開睽違已久的出國之旅，候機時間如果太久，有些旅客可能自備頸枕稍作休息，但居然有人直接躺在「充氣床墊」上睡覺，被網友拍下這誇張行徑分享到網路，引起熱議。

根據英國《鏡報》報導，一名網友臉書粉絲專頁「I Heart Cabin Crew」貼文分享一張候機室照片，照片中一名旅客竟在候機室大剌剌睡在一張充氣氣墊床上，床擋在四張候機室座椅，一旁旅客則視若無睹做自己的事。

據外媒引述消息表示，該名男子準備搭乘達美航空（Delta）從奧蘭多飛往亞特蘭大的班機，或許旅途勞累，便自備充氣床墊以便在漫長的候機時間稍作休息。

然而這種誇張行徑隨即引起上千網友留言激戰，有人認為該名男子太過自私，沒有公德心，雖然是好主意，「但是他擋住了四個席位」，也有人譏諷「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」。

另外部分網友則比較輕鬆看待此事，有人笑翻，認為會不會睡太爽，「結果錯過飛機，因為太好睡了」，甚至有人跪求「求此床的購買連結」。

有過痛苦候機經驗的旅客則大讚他天才，根本「生活智慧王」「真的是有備而來，在旁邊一起等誤點班機的只能羨慕」，不過有人則懷疑候機室人來人往怎麼可以睡得下去，不會很容易驚醒嗎？認為在這種公共場所躺著睡覺沒有安全感。

根據機場好眠網站（sleepinginairports.net）公布，新加坡樟宜機場被稱作是世界上最好睡的機場，不論是想小睡片刻還是擁有私人房間，樟宜機場都能滿足不同旅客的需求，不僅有提供躺椅供旅客小睡，也能選擇入住機場內轉機飯店好好休息。



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