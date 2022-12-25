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找到最後1具遺體！救援隊見超臭屍水挖出腐屍　11歲童隨父露營喪命

▲▼馬來西亞山崩最後一名失蹤者的遺體已被尋獲，死亡人數升至31人。（圖／翻攝自Facebook）

▲馬來西亞山崩最後一名失蹤者的遺體已被尋獲，死亡人數升至31人，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞巴當加里鎮（Batang Kali）16日發生露營地山崩事件，造成31人死亡，其中有11名罹難者為兒童。當地媒體報導，搜救隊於24日下午5時左右，在現場找到最後一具遺體，為9天以來的救援行動畫下句點。

雖然當局還需要進行解剖與認屍程序來確定死者身份，但由於目前的失蹤者名單只剩下11歲男童黃紹齊（音譯），而搜救員尋獲的男童遺體，年齡恰好也介於7至12歲，因此當局認為，這具遺體應該屬於黃紹齊。

烏魯雪蘭莪（Hulu Selangor）警方指出，搜救隊24日下午4時54分在意外發生地點附近的岸邊聞到濃烈異味，當地還流有疑似屍水的液體，於是搜救員集中火力深入挖掘，警方也根據黃紹齊母親提供的衣物，讓警犬氣味尋找他的下落。

▲▼馬來西亞山崩最後一名失蹤者的遺體已被尋獲，死亡人數升至31人。（圖／翻攝自Facebook）

最後，搜救隊成功在距離事發營地約4公尺、深度1.5公尺處，尋獲男童遺體。民防部隊隊員表示，「我們在聞到惡臭後，就順著異味不斷往下挖，先出土的是一個睡袋，然後我們再挖到一個帳篷，而小死者的遺體就在帳篷裡。」

警方透露，男童遺體被尋獲時衣著完整，惟屍身已開始腐爛。報導稱，黃紹齊是跟隨父親黃楚文，還有哥哥黃淮儀（音譯）一同前往露營，可惜父子3人卻統統不幸罹難。未隨團前往營地的母親雖躲過一劫，卻在一夜間痛失3名至親。

▲▼馬來西亞山崩最後一名失蹤者的遺體已被尋獲，死亡人數升至31人。（圖／翻攝自Facebook）

▲搜救隊在尋獲最後一具遺體後開心合照。（圖／翻攝自Facebook）

隨著黃紹齊的遺體被尋獲，大馬的這起恐怖山崩罹難者也增至31人，其中包括7名男童與4名女童。警方表示，雖然當局目前已找到所有罹難者的屍體，但搜救行動仍未結束。當局會持續進行「清理行動」（Flashing）後，才決定是否將行動結束。

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