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哈利夫婦槓上《太陽報》　聲明全是噱頭：從未聯絡梅根本人致歉

▲▼ 梅根馬可與哈利王子 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子和妻子梅根槓上《太陽報》。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國小報《太陽報》（the Sun）先前刊登一篇知名主持人傑瑞米．克拉克森（Jeremy Clarkson）專欄文章，提到他「從細胞層面上」討厭梅根，湧入2萬多起投訴後，報社刪除網站文章並為公開刊登此文道歉。但哈利王子夫婦的發言人指責《太陽報》從來沒有試圖聯繫梅根本人致歉，發聲明不過是個「公關噱頭」。

根據英國廣播公司（BBC）報導，哈利王子與妻子梅根的6集Netflix紀錄片影集上架後，克拉克森在《太陽報》專欄文章寫道，「夜裡，我躺在那無法入睡，咬著牙，夢想著有一天她（梅根）裸體地被拉到英國每個城鎮的街道上遊行示眾，人群高喊『可恥！』（Shame!），然後朝她扔坨屎。」他補充，「每個和我同齡的人都這麼想。」

▲▼ 英國知名主持人傑瑞米．克拉克森（Jeremy Clarkson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國知名主持人傑瑞米．克拉克森（Jeremy Clarkson）發表社論被質疑厭女，引發眾怒。（圖／達志影像／美聯社）

據《每日電訊報》（The Daily Telegraph）指出，英國媒體監管機構「IPSO」在克拉克森20日要求《太陽報》網站撤下文章前，已經收到2萬800餘件民眾投訴，超過2021年一整年收到的1萬4355件總件數，也是機構2014年成立以來的最多投訴紀錄。

克拉克森上周在推特發文道歉，說自己愚蠢地引用了《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）中的場景，引起許多人極度反感，對於造成如此大的傷害感到「震驚」（horrified），未來會更加謹慎。

《太陽報》則於23日發表聲明，坦承文章引發強烈反彈，導致IPSO收到大量投訴，「儘管專欄是作者們自己的觀點意見，但作為發布商，我們意識到言論自由同時代表著責任，《太陽報》對於發表這篇文章表示後悔，我們誠摯地道歉。」

▲▼《哈利王子與梅根》。（圖／Netflix提供）

▲紀錄片影集《哈利王子與梅根》上架網路串流平台，許多英國名嘴出言批評。（圖／Netflix提供）

不過，哈利夫婦似乎不太買帳，透過發言人指責《太陽報》利用「仇恨、暴力和厭女」來牟利，「真正的道歉」應該是媒體針對報導和所有「道德標準」做出改變，但很不幸，他們對此沒抱太大期待。發言人還稱，《太陽報》從未試圖聯繫梅根表達歉意，顯示出報社的意圖「不過就是個公關噱頭」。

此前，英國至少65名議員聯名致函《太陽報》，強烈譴責暴力、歧視女性的言論。曾主持BBC知名汽車節目「頂級跑車秀（TOP GEAR）」的克拉克森惹出爭端後仍保住了飯碗。英國ITV表示， 雖然克拉克森發表了「糟糕」言論，但他「目前」仍將繼續擔任《誰想成為百萬富翁》（Who Wants To Be A Millionaire）益智答題節目的主持人。

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