哈利夫婦槓上《太陽報》　聲明全是噱頭：從未聯絡梅根本人致歉

▲哈利王子和妻子梅根槓上《太陽報》。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國小報《太陽報》(the Sun)先前刊登一篇知名主持人傑瑞米.克拉克森(Jeremy Clarkson)專欄文章,提到他「從細胞層面上」討厭梅根,湧入2萬多起投訴後,報社刪除網站文章並為公開刊登此文道歉。但哈利王子夫婦的發言人指責《太陽報》從來沒有試圖聯繫梅根本人致歉,發聲明不過是個「公關噱頭」。

根據英國廣播公司(BBC)報導,哈利王子與妻子梅根的6集Netflix紀錄片影集上架後,克拉克森在《太陽報》專欄文章寫道,「夜裡,我躺在那無法入睡,咬著牙,夢想著有一天她(梅根)裸體地被拉到英國每個城鎮的街道上遊行示眾,人群高喊『可恥!』(Shame!),然後朝她扔坨屎。」他補充,「每個和我同齡的人都這麼想。」

▲英國知名主持人傑瑞米.克拉克森(Jeremy Clarkson)發表社論被質疑厭女,引發眾怒。(圖/達志影像/美聯社)

據《每日電訊報》(The Daily Telegraph)指出,英國媒體監管機構「IPSO」在克拉克森20日要求《太陽報》網站撤下文章前,已經收到2萬800餘件民眾投訴,超過2021年一整年收到的1萬4355件總件數,也是機構2014年成立以來的最多投訴紀錄。

克拉克森上周在推特發文道歉,說自己愚蠢地引用了《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones)中的場景,引起許多人極度反感,對於造成如此大的傷害感到「震驚」(horrified),未來會更加謹慎。

《太陽報》則於23日發表聲明,坦承文章引發強烈反彈,導致IPSO收到大量投訴,「儘管專欄是作者們自己的觀點意見,但作為發布商,我們意識到言論自由同時代表著責任,《太陽報》對於發表這篇文章表示後悔,我們誠摯地道歉。」

▲紀錄片影集《哈利王子與梅根》上架網路串流平台,許多英國名嘴出言批評。(圖/Netflix提供)

不過,哈利夫婦似乎不太買帳,透過發言人指責《太陽報》利用「仇恨、暴力和厭女」來牟利,「真正的道歉」應該是媒體針對報導和所有「道德標準」做出改變,但很不幸,他們對此沒抱太大期待。發言人還稱,《太陽報》從未試圖聯繫梅根表達歉意,顯示出報社的意圖「不過就是個公關噱頭」。

此前,英國至少65名議員聯名致函《太陽報》,強烈譴責暴力、歧視女性的言論。曾主持BBC知名汽車節目「頂級跑車秀(TOP GEAR)」的克拉克森惹出爭端後仍保住了飯碗。英國ITV表示, 雖然克拉克森發表了「糟糕」言論,但他「目前」仍將繼續擔任《誰想成為百萬富翁》(Who Wants To Be A Millionaire)益智答題節目的主持人。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》