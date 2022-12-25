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男陰莖痛爆！癌細胞擴散「GG整根切掉」　醫院要賠200萬

▲▼有醫師指出，健身恐怕使陰莖暫時縮小。（圖／取自Pixabay）

▲男子2014年就醫時才30歲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

法國一名男子罹癌（carcinoma），癌細胞出現在他的陰莖，醫療團隊在盡可能切除癌細胞的同時，盡量減少對陰莖的破壞，然而這項計畫失敗，隨著時間過去，癌細胞擴散至整個陰莖，帶來難以忍受的劇痛，最終只能整根切除。當地法庭裁定，醫院因為發生醫療疏失，要支付6.1萬歐元（約新台幣200萬元）賠償金。

綜合每日星報、LADbible報導，這名現年38歲男子2014年赴南特大學醫院（Nantes University Hospital）就醫，當時才30歲的他被診斷出罹患會攻擊上皮組織的癌症，且癌細胞位置就在他的生殖器陰莖上。

據傳當時醫院泌尿科醫師的目標，是盡可能替他手術切除癌細胞的同時，也盡量減少對陰莖的破壞，然而這項計畫並未成功，隨著癌細胞擴散，疼痛變得難以忍受。數年過去，癌症病情也跟著惡化，最終他被醫師告知必須把陰莖整根切除，否則就要面臨死亡風險。

因為當初的醫療團隊並未把他身上所有癌細胞全清除，男子別無選擇只能接受手術，整根陰莖從底部被切除，只留下睪丸。針對這起醫療糾紛，南特行政法院12月裁定，因發生醫療失誤，導致男子陰莖被完全切除，要求醫院支付6.1萬歐元（約新台幣200萬元）賠償金。

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