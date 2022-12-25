急凍零下45度！「炸彈氣旋」襲美已28死　風速145km挾暴雪狂吹

▲ 北達科他州一輛汽車被大雪覆蓋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國遭受恐怖冬季風暴「炸彈氣旋」（Bomb Cyclone）狂襲，暴風雪造成的死亡人數持續攀升，至少已有28人喪命，近38萬戶家庭或企業停電，24日就有超過3000個航班被取消。隨著氣溫驟降到零度以下，全美超過2億人收到天氣警報，蒙大拿州甚至測得零下45.6度低溫。

根據《天空新聞》，28名死者中多數死於交通事故，發生於堪薩斯州、肯塔基州、密蘇里州、奧克拉荷馬州及威斯康辛州等地。俄亥俄州桑達斯基（Sandusky）附近發生46輛車連環撞，造成4人死亡；波蒂奇郡（Portage County）富蘭克林鎮（Franklin Township）則有一輛聯結車衝過路障撞向對向汽車，造成4死。

美國國家氣象局警告，蒙大拿州北部冰川國家公園（Glacier National Park）東坡和附近山麓、平原降雪量可能達到20.3公分，風速可達每小時90英里（約145公里）。該州24日降到攝氏零下45.6度，23日最低溫則是零下39度，出現在偏遠小鎮哈佛（Havre）。

緬因州有超過12.5萬棟房屋停電，電力公司負責人警告，復電恐怕需要數天時間。其他有些州則要求民眾節約用電，否則恐怕實施輪流停電。

▲ 科羅拉多州丹佛的街友在路邊暖爐取暖。（圖／路透）

眼看電力吃緊，街友處境愈發令人憂慮，當局也為街友及無電可用的民眾開設緊急避難所，並向偏遠部落提供柴火。但在俄勒岡州波特蘭 ，5個緊急避難所湧入逾1100名取暖的民眾，卻有避難所因惡劣天氣被迫關閉，只能向民眾發放防水布和帳篷。

紐約州水牛城的積雪、低溫和停電使得民眾紛紛逃到教堂、警局或其他有暖氣的場所；伊利郡（Erie County）行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）說明，救護車去一趟醫院得花超過3小時，因為道路交通仍被積雪、廢車和倒塌的電線桿阻礙。

該州州長霍楚（Kathy Hochul）坦言，這是史上最嚴重的風暴之一。伊利郡警長辦公室的卡尼（Timothy Carney）則形容，「這基本上是一場挾帶大雪的3級颶風，過去24小時內都是這樣。」

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