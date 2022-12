北美冰封！體育記者「厭世站雪地」被迫播氣象　狂抱怨竟意外爆紅

▲愛荷華州體育記者伍德利被迫播報氣象。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

北美近日迎來最強「炸彈氣旋」風暴,在暴雪的襲擊下,目前有180萬戶家庭停電,還有28人因大雪引發的交通事故死亡,紐約州更下令禁止車輛上路。但民眾關在家準備度過寒冬聖誕的同時,記者仍要在暴風雪下連線,就有一名支援的體育線記者,在live連線時大吐苦水,「我能回到日常的工作嗎?」

▲受到強烈冬季暴風影響,北美各地降下暴雪。(圖/路透)



受到強烈冬季暴風影響,北美各地降下暴雪,許多體育賽事也因此取消,愛荷華州(Iowa)地方電視台KWWL體育記者伍德利(Mark Woodley)22日就被派去支援戶外連線,他在攝氏零下11度的大風雪中連線3個半小時,真的快受不了的他,在連線時不斷跟主播大吐苦水,甚至在推特大喊,何時才能回歸日常工作,超厭世對話也讓他在網路上爆紅。

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg