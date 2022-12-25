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北美冰封！體育記者「厭世站雪地」被迫播氣象　狂抱怨竟意外爆紅

▲▼愛荷華州（Iowa）地方電視台KWWL體育記者伍德利（Mark Woodley）。（圖／翻攝自推特）

▲愛荷華州體育記者伍德利被迫播報氣象。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

北美近日迎來最強「炸彈氣旋」風暴，在暴雪的襲擊下，目前有180萬戶家庭停電，還有28人因大雪引發的交通事故死亡，紐約州更下令禁止車輛上路。但民眾關在家準備度過寒冬聖誕的同時，記者仍要在暴風雪下連線，就有一名支援的體育線記者，在live連線時大吐苦水，「我能回到日常的工作嗎？」

▲▼北美暴雪。（圖／路透）

▲受到強烈冬季暴風影響，北美各地降下暴雪。（圖／路透）

受到強烈冬季暴風影響，北美各地降下暴雪，許多體育賽事也因此取消，愛荷華州（Iowa）地方電視台KWWL體育記者伍德利（Mark Woodley）22日就被派去支援戶外連線，他在攝氏零下11度的大風雪中連線3個半小時，真的快受不了的他，在連線時不斷跟主播大吐苦水，甚至在推特大喊，何時才能回歸日常工作，超厭世對話也讓他在網路上爆紅。

當主播詢問他「現在感覺如何」時，伍德利無奈地回答，「我現在的感覺跟8分鐘前你問我同一個問題的時候一樣。」接著他說，未來幾天的運動賽事都取消了，「現在就是最好的時機，派一個體育記者，在他平常起床前5小時上班，站在冰天雪地中，叫鏡頭前的觀眾不要這麼做。」

▲▼北美暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲近幾十年來最猛烈的「炸彈氣旋」冬季風暴籠罩北美。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》報導，近幾十年來最猛烈的「炸彈氣旋」冬季風暴在24日襲擊北美，有近6000個航班取消、6600多個航班誤點，導致大批旅客在平安夜滯留在機場。另外，全美至少有28人死於與天氣有關的交通事故，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）將國民兵部署到伊利郡及水牛城，並禁止車輛上路。

▲▼北美暴雪。（圖／路透）

▲▼暴雪導致交通事故頻傳，還有超過6000航班取消，大批旅客受困機場。（圖／路透）

▲▼北美暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

各地的能源系統也因暖氣需求上升、暴雪破壞輸電線路，造成全美用電緊張，截至24日凌晨已經有180萬戶家庭和企業停電。北卡羅來納州與南卡羅來納州稍早也實施了15至30分鐘的輪流供電。

美國國家氣象局（NWS）表示，紐約州的暴雪仍會持續，預計25日聖誕節當天在伊利湖（Lake Erie）周邊會出現4至6英尺的降雪量；這場「炸彈氣旋」會持續籠罩美國東部超過三分之二的地區。

▲▼北美暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美東地區要到12月29日至30日才有機會回溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北美暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

NWS天氣預報中心的氣象學家庫克（Ashton Robinson Cook）指出，寒流會持續到聖誕節；隨著氣溫驟降到零度以下，全美超過2億人收到天氣警報，蒙大拿州甚至測得零下45.6度低溫，預計北達科塔州在25日白天會降至攝氏零下28度，美東地區要到12月29日至30日才有機會回溫。

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