聖誕老人來了！「這時間」飛過台灣上空　最新足跡曝光

▲NORAD資料顯示，聖誕老人已於24日晚間9時11分過境台灣。（圖／翻攝自Official NORAD Tracks Santa）

記者葉睿涵／綜合報導

今（25）日就是一年一度的聖誕節。在大家期待收到禮物之際，聖誕老人的行蹤也成為了網友的熱門話題。北美防空司令部（NORAD）24日照慣例公開了聖誕老人的移動軌跡，發現聖誕老公公已在24日晚間9時11分通過台灣上空，而截至台灣時間25日上午10時10分，聖誕老人已抵達加拿大。

全球網友在平安夜狂熱追蹤聖誕老人的歷史至今已有67年。據悉，這項傳統最早源於一起烏龍事件。1955年，由於美國《科羅拉多斯普林斯新聞報》邀請小朋友致電給聖誕老人，不料卻誤將電話號碼寫成了NORAD的電話，導致司令部不斷接到小孩的來電，詢問聖誕老人在哪。

當時的指揮官舒普（Harry Shoup）並未因此生氣，甚至為了不讓孩子們失望，示意所有工作人員一一回覆孩子們的問題，也因此讓NORAD延伸出回報聖誕老人位置的傳統。NORAD還特別成立Official NORAD Tracks Santa，在平安夜發布聖誕老人的軌跡，與他即將前往的地點、預計抵達時間、已送出多少禮物等。

從NORAD資料可見，聖誕老公公已在24日晚間9時11分通過台灣上空，與知名航班追蹤網站Flightradar24公佈的資料相符。截至台灣時間25日上午10時10分，聖誕老人已抵達加拿大。