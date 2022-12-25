埃及籃球賽「看台崩塌」球迷慘摔27傷！　恐怖人踩人畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

位於埃及首都開羅的「哈桑穆斯塔法體育館」（Hassan Moustafa Sports Hall）在平安夜發生踩踏事件，結果導致部分看台崩塌，造成至少27人受傷，所幸並無生命危險，恐怖畫面也在網路上曝光。

根據《美聯社》報導，哈桑穆斯塔法體育館24日正在舉辦埃及超級盃（Egyptian Super Cup）賽事，當時場內是阿赫利體育俱樂部（Al-Ahly Sporting Club）對上亞歷山大港伊蒂哈德俱樂部（Al-Ittihad Alexandria Club），雙方支持者塞滿現場，結果看台上發生嚴重推擠，最後導致部分看台崩塌，造成至少27人受傷。

▲球迷推擠導致看台崩塌。（圖／翻攝自推特）



當地媒體報導指出，意外發生後比賽隨即暫停取消。衛生部發言人賈法（Hossam Abdel Ghaffar）表示，大多數傷者都是骨折，在送往醫院之後沒有生命危險。體育部發言人法茲（Mohamed Fawzi）則說，看台是因伊蒂哈德隊的球迷互相推擠踩踏才會倒塌。

這並非埃及首次因體育賽事而發生動亂，在2012年時塞得港（Port Said）發生足球暴動，當時地主隊擊敗勁旅開羅隊，導致雙方球迷持械鬥毆，一共造成74死的慘劇，還有上千人受傷。2015年開羅舉行的一場足球比賽中，有大批球迷未買票試圖強行入場，結果與警察發生衝突，爆發踩踏事件造成至少22人死亡。

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