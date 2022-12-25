　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

埃及籃球賽「看台崩塌」球迷慘摔27傷！　恐怖人踩人畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

位於埃及首都開羅的「哈桑穆斯塔法體育館」（Hassan Moustafa Sports Hall）在平安夜發生踩踏事件，結果導致部分看台崩塌，造成至少27人受傷，所幸並無生命危險，恐怖畫面也在網路上曝光。

根據《美聯社》報導，哈桑穆斯塔法體育館24日正在舉辦埃及超級盃（Egyptian Super Cup）賽事，當時場內是阿赫利體育俱樂部（Al-Ahly Sporting Club）對上亞歷山大港伊蒂哈德俱樂部（Al-Ittihad Alexandria Club），雙方支持者塞滿現場，結果看台上發生嚴重推擠，最後導致部分看台崩塌，造成至少27人受傷。

▲▼埃及「哈桑穆斯塔法體育館」看台崩塌。（圖／翻攝自推特）

▲球迷推擠導致看台崩塌。（圖／翻攝自推特）

當地媒體報導指出，意外發生後比賽隨即暫停取消。衛生部發言人賈法（Hossam Abdel Ghaffar）表示，大多數傷者都是骨折，在送往醫院之後沒有生命危險。體育部發言人法茲（Mohamed Fawzi）則說，看台是因伊蒂哈德隊的球迷互相推擠踩踏才會倒塌。

這並非埃及首次因體育賽事而發生動亂，在2012年時塞得港（Port Said）發生足球暴動，當時地主隊擊敗勁旅開羅隊，導致雙方球迷持械鬥毆，一共造成74死的慘劇，還有上千人受傷。2015年開羅舉行的一場足球比賽中，有大批球迷未買票試圖強行入場，結果與警察發生衝突，爆發踩踏事件造成至少22人死亡。

►更多熱門國際新聞
結伴露營山崩2家8人全罹難　「爺爺背孫女骨灰下車」太心酸
俄軍平安夜狂轟！烏克蘭南部城市10死58傷　澤倫斯基：正對抗邪惡
南非天然氣槽車爆炸！火團竄天「傷者如喪屍逃難」　驚傳多人死亡

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／蔣萬安上任市長！　王世堅送上「第一份禮物」
快訊／高雄議長出爐！　康裕成穩拿35票奪回寶座
快訊／桃市議長出爐！　他拿下39票大勝
埃及籃球賽看台崩塌！　恐怖人踩人畫面曝光
快訊／柯文哲正式卸任了！　第一站先去這裡
快訊／台南綠營6議員發聲明：會含淚投民進黨
快訊／被轟用教會控制人！　宋逸民強硬發聲了
快訊／即將投票！　民進黨議員突宣布退黨
蔡英文擬拍板「兵役延長1年」　月薪調漲至1.5萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聖誕老人來了！「這時間」飛過台灣上空　最新足跡曝光

俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎！成今年第22起神秘死亡案

埃及籃球賽「看台崩塌」球迷慘摔27傷！　恐怖人踩人畫面曝光

塔利班再出手　禁止女性在非政府組織工作

烏俄戰爭後　台灣人對「美國出兵」信心降低！多數認為僅武器援助

結伴露營山崩2家8人全罹難　「爺爺背孫女骨灰下車」太心酸

俄軍平安夜狂轟！烏克蘭南部城市10死58傷　澤倫斯基：正對抗邪惡

俄軍平安夜砲擊赫松　澤倫斯基：烏克蘭正對抗邪惡

露營山崩增至31死　包括11名兒童

烏克蘭：俄軍攻赫松以殺人為樂　路上淌血屍體橫陳7死58傷

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

《全明星運動會4》總冠軍爆雷！？　藍隊已3連霸...錢薇娟：現在變不倒翁！

聖誕老人來了！「這時間」飛過台灣上空　最新足跡曝光

俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎！成今年第22起神秘死亡案

埃及籃球賽「看台崩塌」球迷慘摔27傷！　恐怖人踩人畫面曝光

塔利班再出手　禁止女性在非政府組織工作

烏俄戰爭後　台灣人對「美國出兵」信心降低！多數認為僅武器援助

結伴露營山崩2家8人全罹難　「爺爺背孫女骨灰下車」太心酸

俄軍平安夜狂轟！烏克蘭南部城市10死58傷　澤倫斯基：正對抗邪惡

俄軍平安夜砲擊赫松　澤倫斯基：烏克蘭正對抗邪惡

露營山崩增至31死　包括11名兒童

烏克蘭：俄軍攻赫松以殺人為樂　路上淌血屍體橫陳7死58傷

野生「台灣雙A大咖天后」美國看演唱會！台下忘情跟唱被拍　網一看嗨爆

就職被問2024　侯友宜拋「為國為民努力做事」

高嘉瑜燒聲飆聖誕歌　吳怡農：我們趕快拜票啦

去東區都老妹了！「1商圈」爆人潮他驚呆：買飲料要排5分鐘↑

健忘、腦霧、失智症「差在這1點」！醫一張圖秒測你是哪種

抗議司法不公　趙昆原宣誓就職舉牌：我是法院認證的黑道議員

誤會大了！她不是球王的媽　梅西奪冠後緊擁的人也是幕後功臣

快訊／高山犬「巨嬰可可」心肌病器官衰竭離世　肺吸嘸氣媽淚放手

台南最貴待售豪宅「1層1戶」8888萬　房仲：單價4字頭不算貴

明轉雨！　連假天氣出爐

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

日本暴雪13死80傷　1萬多戶停電

烏克蘭指責俄軍攻赫松　街上屍體橫陳

他曬「梅西親獎盃」刺青！　粗壯一根太害羞

埃及籃球賽「看台崩塌」27傷　恐怖畫面曝

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

她下體飄惡臭！醫驚見「2年前棉條」卡子宮

確診聞不到味道原因曝　嗅覺神經元少了75%

美國冷爆！水龍頭一開「自來水變冰柱」

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

露營山崩8死　「爺背孫女骨灰」太心酸

「吵輸尪」出門買東西　她刮中1.2億

人妻約砲高潮慘死　老公才知被戴綠帽

更多熱門

相關新聞

蔣接台北市長　喊推4扇機會之窗

蔣接台北市長　喊推4扇機會之窗

台北市長柯文哲、蔣萬安於25日上午進行交接典禮，蔣萬安提出自己要全力推動的「4扇機會之窗」，包括讓台北成為繁榮之都、留住人才、推行智慧建設，以及帶領台北推廣地方特色。

蔣萬安今接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安今接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

退黨投奔綠營！曾俊傑晚間回應了

退黨投奔綠營！曾俊傑晚間回應了

關鍵字：

埃及籃球踩踏事件影音

讀者迴響

熱門新聞

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

老公逆風挺教會！小甜甜經紀人發聲了

小甜甜老公「逆風挺教會」！

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

北市東區SOGO前「超跑飛撞燈桿」

和解博客來　清潔阿姨不肯多拿錢

更多

最夯影音

更多
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面