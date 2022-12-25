烏俄戰爭後　台灣人對「美國出兵」信心降低！多數認為僅武器援助

▲美國學者調查發現，在俄烏戰爭發生後，如今有更多的台灣民眾認為美國不會出兵協防台灣。圖為國軍金門防衛部太武操演。（圖／記者林名揚翻攝）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國杜克大學教授牛銘實（Emerson Niu）帶領團隊，針對台灣國安議題長期進行民調，最新公布12月9日至14日調查結果顯示，在俄烏戰爭之後，台灣民眾對於國際現實更加清醒，如今已有更多人認為萬一台海衝突爆發，美國可能不會出兵協防台灣，只會提供武器援助。

根據《美國之音》報導，牛銘實與其團隊自2002年開始進行《台灣國家安全研究》（Taiwan National Security Studies）調查，最近一次針對台閔地區（含金門、連江）1500名20歲以上成年人有效樣本的民調顯示，許多台灣民眾都認為若中國大陸攻打台灣，美國只會提供武器援助而不會涉入衝突，比例高達35%到45%左右。

其中一題是：如果台灣宣布獨立引發中國攻台，美國政府會採取何種對策？選擇「只提供武器」選項者高達44.4%，其次分別是「出兵援助」（19.3%）、「只提供軍事以外的援助」（13%），以及「什麼都不做」（12.9%）。

下一題的假設是：若台灣維持現狀、不宣布獨立，中國卻攻打台灣，上述4種答案中仍以「只提供武器」的回答占最多，比例達到34.7%。不過選擇「出兵援助」的人明顯增至33.8%，「只提供軍事以外的援助」與「什麼都不做」的比例皆稍微降低。

相較上次2020年10月的調查結果，台灣宣布或不宣布獨立，若中國攻打台灣，美國會出兵協防台灣的比例都達到過半數的53.2%和67.2%。研究團隊成員、伊利諾州立大學政治學教授王德育解釋，換言之，有3分之1的台灣人認為若盡力維持現狀，不被視為挑釁，當有一天中國侵台時，美國出兵援助的可能性也較高，「也就是說，台灣民眾實際上看到美國如何援助烏克蘭的情形後，他們有這種領悟。」

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