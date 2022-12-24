確診聞不到味道原因找到了！　持續發炎害「嗅覺神經元減少75%」

▲研究人員發現，新冠患者失去嗅覺的原因可能與嗅覺神經元減少有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

不少新冠患者染疫後，會出現喪失嗅覺，或嗅覺變得不靈敏的症狀。杜康健康學院、哈佛醫學院和加州大學聖地亞哥分校的研究人員21日在《科學轉化醫學》期刊發布最新論文，認為病患長期喪失嗅覺可能與他們的嗅覺神經元減少有關。

綜合外媒報導，最近有研究發現，部分病患在感染新冠肺炎後，會短暫失去嗅覺，並在1至2周內恢復健康，但也有人即使從新冠恢復，仍飽受「嗅覺功能障礙」困擾長達4個月或以上，而這種臨床狀況僅在美國就影響了數百萬人。

研究人員對新冠康復者的鼻腔組織活檢進行分析後，發現喪失嗅覺者的嗅覺神經元比嗅覺正常的人少了75%，而且他們嗅上皮（olfactory epithelium）與炎症反應相關的T細胞數量也很多。

即使患者從新冠康復，他們體內的發炎情況仍在持續，導致嗅覺神經元難以生存、數量減少，因此患者才會在染疫後持續失去嗅覺。研究人員表示，這項研究為「發炎可能是長新冠症狀元兇」的推論提供了重要證據。

此前，哥倫比亞大學另一項發布於《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）的研究也有類似發現。該論文聲稱，抗體是嗅覺喪失的原因。