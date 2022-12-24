6歲男童遭「頭塞馬桶」溺殺亡　母親男友住處挖洞藏屍地下

記者詹雅婷／綜合報導

美國6歲男童布魯（Blu Rolland）今年9月因為咬了母親男友的手指，隨後頭部被對方塞進馬桶當作懲罰，遭到虐殺，遺體直到12月才被發現埋在住處走廊地板下方。

綜合NBC NEWS、紐約郵報報導，現年28歲女子艾許莉（Ashley Rolland）離婚後帶著兒子布魯與女兒，一起和33歲男友奈森布里奇斯（Nathan Bridges）生活。然而就在布魯生父12月去接孩子們時，發現不見布魯蹤影，且女兒頭皮出現燒傷結痂。當時帶著女兒出現的艾許莉宣稱，這些只是過敏反應。

▲艾許莉帶著兒子布魯與女兒，一起和33歲男友奈森布里奇斯生活 。（圖／翻攝自gofundme）

「（孩子）臉上的表情滿是驚恐」，女童祖母稱，孩子當時開口的第一個要求是想要喝水和吃東西，幾乎無法行走，衣服也被尿弄髒，營養不良。這一切讓孩子生父一家人起了疑心，在通報警方之後，相關人員在住處走廊發現新釘好的木板，此處下方第一層泥土有孩子的拖鞋等物品以及刺鼻腐爛氣味，最終找到被塑膠袋層層包裹的布魯遺體。

艾許莉表示，布魯9月時因為咬了男友奈森布里奇斯的手指，被以頭部塞進馬桶的方式懲罰。她宣稱，事發當下她在另外一個房間，走進浴室才發現布魯呼吸困難、渾身癱軟，是男友在木板地挖洞，把布魯遺體埋在下方。女兒受傷也是遭到奈森布里奇斯毒手，她的頭部被放在極熱的水中，作為「不乖行為」的懲罰，結果被燙傷。

目前艾許莉與奈森布里奇斯雙雙面臨多項指控，包括謀殺罪、虐待屍體、竄改物證及危害未成年人健康等，均被關押中。