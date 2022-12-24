南非天然氣槽車爆炸！火團竄天「傷者如喪屍逃難」　驚傳多人死亡

▲南非豪登省天然氣儲槽車發生爆炸，熊熊火團瞬間遮蓋整片天空，顯示爆炸威力驚人。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

南非東北部豪登省24日上午發生天然氣儲槽車爆炸意外，據信已有多人死亡，現場影片拍到原先已經燃起大火的事故地點，瞬間嚴重爆炸，待在車上的拍攝者立刻倒車逃命。另一段影片還拍到許多傷者徒步逃難，衣物燒到破爛，皮膚燒傷宛如喪屍，畫面駭人。有消息稱，可能是槽車撞上一座高度較低的陸橋才會爆炸。

Massive explosion in Boksburg after gas tanker involved in accident. pic.twitter.com/tb0U22AlzC — The Citizen News (@TheCitizen_News) December 24, 2022

●以下畫面可能引發不適，觀看前請自行斟酌

根據《每日星報》等外媒報導，這起嚴重事件發生在南非博克斯堡（Boksburg），距離坦博公立紀念醫院（Tambo Memorial Hospital）只有幾公尺的醫院路（Hospital Road）上。一輛載有液化天然氣的油罐槽車24日上午突然在路上爆炸起火，一輛正好經過事故現場的車輛駕駛正好拍到爆炸瞬間，畫面中炸出的火團覆蓋整片天空，伴隨爆炸聲響，可知規模相當驚人，拍攝者也立刻倒車逃難。

▲許多傷者身上衣物被燒到破爛不堪，徒步逃離爆炸現場。（圖／翻攝自推特）

另一段影片則拍到有多名傷者徒步竄逃，原本身上穿的衣服已經被燒得破爛不堪，皮膚似乎嚴重燒傷，許多人跪著、坐著或躺在地上等待救援。據報導，醫護人員和多個緊急服務機構都已經前往與醫院路交會的鐵路街（Railway Street）現場救援。南非私人救護車服務商「Emer-G-Med」發言人雷寧（Kyle van Reenen）表示，目前已有多人死亡，許多傷者情況嚴重。

▲有傷者跪在地上，也有人往反方向逃難。（圖／翻攝自推特）

報導指出，坦博公立紀念醫院有部分被炸毀，病人們爭先恐後地逃至安全地帶，據稱有3到4輛汽車無辜遭捲入爆炸事故。另外，未經證實的初步消息指出，事發原因是天然氣槽車在穿越一座高度較低的陸橋時不慎撞上，才會起火進而引發大規模爆炸。

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