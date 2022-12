南非天然氣槽車爆炸！火團竄天「傷者如喪屍逃難」　驚傳多人死亡

▲南非豪登省天然氣儲槽車發生爆炸,熊熊火團瞬間遮蓋整片天空,顯示爆炸威力驚人。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

南非東北部豪登省24日上午發生天然氣儲槽車爆炸意外,據信已有多人死亡,現場影片拍到原先已經燃起大火的事故地點,瞬間嚴重爆炸,待在車上的拍攝者立刻倒車逃命。另一段影片還拍到許多傷者徒步逃難,衣物燒到破爛,皮膚燒傷宛如喪屍,畫面駭人。有消息稱,可能是槽車撞上一座高度較低的陸橋才會爆炸。

Massive explosion in Boksburg after gas tanker involved in accident. pic.twitter.com/tb0U22AlzC