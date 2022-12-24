南韓暴雪破今冬紀錄！濟州機場「多個航班停飛」　乘客苦守等回家

▲濟州島西歸浦市23日降下暴雪，獐正在牧場尋找食物。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

寒流「冬將軍」發威！南韓近來連續數天降下大雪，不僅濟州島漢拏山鳥接岳積雪92.4公分，就連全羅南北道、光州等也在單日內累積不少雪量，各地因暴雪與寒流導致的災情頻傳。儘管今（24）日濟州國際機場已開始運作，然而強風還是導致多個航班無法復航，許多旅客被迫卡在機場等候。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓氣象廳指出，截至24日上午7時，濟州島漢拏山鳥接岳積雪達92.4公分、全羅南道淳昌郡福興面積雪達58.7公分、光州市35.8公分、全羅北道井邑市泰仁面33.5公分、忠清南道舒川郡則達28公分；至於在氣溫方面，截至24日上午6時，仁川體感溫度為零下18.9度、首爾零下18.5度、大田零下17.4度等。

濟州國際機場22日下午起因暴雪、強風等而停止大部分的班機起降，雖從昨（23）日起重啟班機起降等運作，但仍有許多航班因強風影響導致起降延後。韓國航空公社濟州地區本部指出，截至24日雖預定491個航班起降（出發245班、抵達246班），但仍預估有許多航班將會延遲起降。

▲南韓濟州島受暴雪、強風影響，機場多個起降航班被迫取消。（圖／CFP）

因為濟州國際機場航班受影響，包括前往濟州島旅遊的父女、夫妻、參加畢業旅行的學生都只能在機場，苦苦等候航空公司安排替代航班。

另外，連日來降下大雪導致各地區路面結冰，忠清南道泰安郡24日凌晨2時傳出車潮受困1小時，消防當局緊急展開除雪作業；江原道平昌郡珍富面某村落則傳出停電，38名住戶被迫在零下20度的低溫下受凍。

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