女作家下體飄惡臭痛到炸！醫驚見「2年前棉條」卡子宮：在裡面分解了

▲美國女作家加萊雅思的下體居然卡了一根棉條2年。（組圖／翻攝自TikTok、取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

美國22歲女作家加萊雅思（Melanie Galeaz），常年深受婦科問題所擾，被醫師斷定是感染了萊姆病（Lyme disease），不過她服藥後下體疼痛的症狀仍未獲得改善，讓她苦不堪言。不料，她某次到婦科檢查時，醫師才終於找到病灶，原來她的子宮頸這2年居然一直卡了一條棉條，而且棉條甚至已開始在她體內溶解。

據《每日郵報》報導，加萊雅思最近在TikTok自曝，她其實多年來一直都有婦科方面的問題，求助醫師後，被診斷為與小時候被硬蜱（tick）咬過有關，於是便開了一些萊姆病的藥物緩解疼痛。服藥後，加萊雅思不舒服的症狀確實消失了，不過婦科問題依舊沒有改善。

在加萊雅思14歲時，萊姆病的症狀再次復發，下體甚至發生了「非常噁心的事」，還不時飄出臭味，讓她非常尷尬，於是她再次求醫，但醫師也只是再度開了萊姆病的藥物，導致加萊雅思只能每天想盡辦法掩蓋下體的異味。

大四那年，為了解決長年困擾自己的問題，加萊雅思決定到婦產科進行檢查，沒想到醫師「打開」一看，立刻倒抽了一口氣說道，「你的子宮頸下卡住了一根衛生棉條，而且它已經開始在你體內分解。」聽到這句話的加萊雅思非常震驚，她推算後，認為棉條應該在體內待了2年，醫師也決定立即取出棉條。

加萊雅思描述，醫師拔出棉條的過程讓她感到非常疼痛，而醫師也認為，她身體出現的感染現象可能與棉條溶解後感染有關。不過，影片在網上曝光後，網友們都對加萊雅思的經歷感到不可思議，也紛紛好奇，為什麼加萊雅思體內卡了棉條2年，卻沒有患上中毒性休克症候群（TSS）。

TSS是一種由金黃色葡萄球菌所產生的毒素引起的急性病症。女性在使用棉條時手沒洗乾淨、長時間使用、使用後忘了取出來等，都會造成金黃色葡萄球菌增生，並增加毒素產生的機率。TSS的初期症狀為突然地發高燒，並伴隨發疹、發紅、倦怠感、嘔吐、拉肚子、黏膜充血等症狀。