梅西世足封王披尊貴黑袍　中東議員喊「100萬美元收」：那件讓給我

▲梅西在卡達世界盃頒獎典禮上披掛阿拉伯文化中的尊貴黑袍。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

阿根廷在2022卡達世界盃奪冠,卡達國家元首阿勒薩尼在頒獎典禮上親自為梅西(Lionel Messi)披上一件名為「畢希(bisht)」的金邊黑色長袍,在阿拉伯世界象徵尊貴意涵,由於遮住阿根廷球衣及國徽,還一度引發論戰。如今,中東國家阿曼一名議員出價100萬美元(約新台幣3千萬元)想買下這件黑袍。

根據《太陽報》等外媒報導,梅西率領阿根廷隊在世足奪冠後,許多足壇輿論推崇他為「G.O.A.T」史上最偉大球員,卡達國家領袖阿勒薩尼(Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani)也在頒獎典禮上為梅西「黑袍加身」。這件「畢希」是阿拉伯傳統男性斗篷,在阿拉伯世界中一般只有婚禮、傳統節日和特殊禮儀活動才會穿上,且通常是地位較高者才允許披掛,有尊重、欣賞的意涵。

▲梅西率領阿根廷在世足奪冠,舉起大力神盃。(圖/路透)

由於畢希直接遮住了梅西身上的阿根廷國家隊球衣及國徽,一度在西方媒體、網友間引發議論。如今,中東國家阿曼41歲的議員兼律師巴爾瓦尼(Ahmed Al Barwani)在推特發文表示,畢希在阿拉伯文化中是氣度與智慧的象徵,他願意出價100萬美元和梅西買下「國王加持過的」畢希,「我給你100萬美元,你那件畢希讓給我」。

巴爾瓦尼後來受訪表示,其實他出的價格還不到梅西1周的薪水,如果梅西想提高價格,也可以再協商。巴爾瓦尼補充,當時他本人就在體育場觀看卡達國王為他披上黑袍的瞬間,「這一刻彷彿告訴世界,我們就在這裡,這就是我們的(阿拉伯)文化,請好好地理解它。」他也說,如果這件畢希真的被他買下來,他不會穿戴它,而是會將黑袍展示出來,紀念驕傲的時刻,並提醒著大家「我們可以做到任何事」。

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022



أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi????

I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh