「梅西親獎盃」刺青！中間一根好害羞　網友全歪樓：看那又長又硬

▲網紅把梅西刺在身上,結果刺青師搞砸,把大力神盃刺得像「青筋巨根」。(圖/翻攝自BigRobEnergy推特)

記者張寧倢/編譯

阿根廷在2022卡達世界盃奪下隊史第3冠,本屆創下多項歷史紀錄的球王梅西(Lionel Messi)在頒獎典禮上親吻「大力神盃」,成為不少球迷心中難以忘懷的畫面。美國一名網紅想將這一幕化作刺青,永遠留存這份感動,不料獎盃卻刺得太像暴筋的男性生殖器,還有網友嘲笑,「看那又長又硬的獎盃」。

▲美國網紅羅柏刺完梅西刺青後反而被網友嘲笑。(圖/翻攝自BigRobEnergyIG)

根據《每日星報》報導,美國男網紅羅柏(Rob)以「BigRobEnergy」在TikTok、YouTube和Twitch等社群平台創作各種網路內容,吸引數十萬粉絲追蹤。他跟上世足風潮,日前在推特po出一張「梅西親吻大力神盃」刺青照說,「我刺了一個新刺青,想向GOAT(史上最偉大球員)梅西表達我的愛,你們喜歡嗎?」

貼文流量2天迅速突破10.6萬,原因是許多人認為圖案中的梅西就像在親一個勃起的陰莖,獎盃的細節被省略,只刺上陰影後,宛如充血冒青筋的樣子。網友開玩笑地留言,「這太…肉感了」、「GG上的細節無可挑剔,向刺青藝術家致敬」、「你可以從每一滴墨水中看出他的細膩技巧和柔和觸感,絕對是你畫布上的高潮」、「把你付的錢討回來」、「看那又長又硬的獎盃」。

羅柏後續沒有發文做出正面回應,但有一名網友在貼文下留言讚美「這非常適合你」,羅柏則回應,「老實說,尺寸很正確。」看來羅柏本人並不是非常在意,他也確實藉此收穫了超越以往的高流量。事實上,除了羅柏以外,最近國外掀起世足刺青風潮,有許多球迷紛紛將梅西的肖像、姓名、背號10號球衣、和獎盃合照等意象,用刺青的方式保留在身體上。

Messi fan tattoos Messi’s name on his forehead. I have never seen something this horrendous

pic.twitter.com/FPdAC1piMP