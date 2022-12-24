坐冤獄25年才獲釋　男出席朋友葬禮遭「1槍爆頭」喪命

▲威廉斯恢復自由不滿2年就遭人射殺。（圖／翻攝自推特）

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美國賓州62歲男子威廉斯（Christopher Williams）過去因6項謀殺罪成立被判死刑，並遭關押長達25年，直到去年大逆轉全部改判無罪才恢復自由之身。未料，威廉斯日前參加朋友葬禮時，竟被不明人士「1槍爆頭」喪命。

據《紐約時報》報導，威廉斯本月16日下午出席朋友位於北費城的和平山墓園 （Mount Peace Cemetery）葬禮時，剛下車就遭一旁竄出的車輛堵住，接著就被車內人士「開1槍」擊中頭部，送醫後半小時宣布死亡，震撼威廉斯的親友與當地社區。

儘管警方仍在搜索犯人與推測犯案動機，但曾因相同冤獄案被關押的威爾森（Theophalis Wilson）指出，「雖然我們都被證實是無辜的，但不是每個人都這麼想」，表示自己將保持警覺，以免遭遇不測。威廉斯的小兒子則緬懷父親，表示爸爸出獄後感動了每一個與他接觸過的陌生人，卻不敢對自己說「多陪陪我」，而是找了「幫我做木工」的藉口，可惜自己直到最近才體會到父親的用心良苦。

威廉斯25歲時因為獄中罪犯的虛假證詞，被控犯下6起謀殺罪，隨後成為死囚並且一路被關押至61歲，該6項罪名直到2021年2月才改判無罪。而威廉斯的意外離世，也讓其中一名受害者感嘆：「他才剛學習如何回饋社會，就被奪走了生命。」

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