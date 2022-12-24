1根棉花棒偵破40年懸案！變態男「性侵絞殺」15歲少女　明年1月宣判

▲英國七旬老翁麥葛瑞曾在28歲時性侵殺害15歲少女。（圖／倫敦警察廳官網）

記者羅翊宬／綜合報導

英國一名15歲少女1975年在自家慘遭性侵殺害，兇嫌正是姑姑的前男友麥葛瑞（Dennis McGrory），她被對方持刀刺殺、暴頭打臉，再被以熨斗電線絞殺身亡。儘管麥葛瑞當年曾被檢警逮捕起訴，但因證據不足而獲判無罪。豈料，經過近半世紀，一根當時採檢少女遺體的棉花棒上檢測出殘留DNA，才確定是麥葛瑞犯案。

根據《BBC》、《每日郵報》，年過七旬的老翁麥葛瑞其實曾經在28歲時犯下一起極為血腥、暴虐且慘無人道的姦殺案，年輕時他曾和女友喬西（Josie Montgomery）在倫敦伊斯靈頓區同居，兩人膝下育有2女；不過喬西卻無法忍受家暴，想要逃離男友的魔爪，然而礙於自己沒辦法識字、無法搭車出遠門，於是她決定找來姪女賈桂琳（Jacqueline Montgomery）幫忙。

賈桂琳帶著姑姑喬西成功從倫敦逃往曼徹斯特，喬西不僅在當地展開新生活，甚至與前男友麥葛瑞的死黨交往。

▲15歲少女賈桂琳幫助姑姑脫離家暴魔爪，卻因此慘遭麥葛瑞殺害。（圖／達志影像／newscom）

檢察官普茲比爾斯（Sarah Przybylska）今年3月告訴陪審員，麥葛瑞本來就無法接受自己被分手、被分居，當他得知喬西與姪女遠走高飛至曼徹斯特展開新生活，還勾搭上自己的死黨時，深感背叛與屈辱的他頓時怒火中燒，且認為是喬西的15歲姪女賈桂琳幫助女友脫逃，這導致他將憤怒之火轉移至賈桂琳身上。

普茲比爾斯表示，最後一次見到賈桂琳活著的人是她的男朋友麥克（Michael Daly），他在凌晨離開了賈桂琳位於倫敦伊斯靈頓區的住處。

第2天，也就是1975年6月，賈桂琳被父親發現陳屍住處。當時她躺在1樓客廳地板，身體被捅了好幾刀，同時還被兇嫌用熨斗鐵繩勒斃。普茲比爾斯分析，「並沒有強行闖入的跡象，也就是說，這不是由陌生人犯下的入室竊盜或搶劫。」

▲麥葛瑞1975年被捕時，身上出現新傷口。（圖／倫敦警察廳官網）

調查發現，兇嫌麥葛瑞喝醉後找上賈桂琳的住處，遇上獨處在家的賈桂琳。案發後，警方在短時間內找到葛麥瑞，發現他身上不僅有新傷，且還持有死者賈桂琳日記遺失的一頁，儘管該張紙條上寫有前女友住處地址，但警方卻仍未發現其重要性，在葛麥瑞1975年6月4日從警局獲釋後，就將紙條交還給他。

當時警方懷疑，麥葛瑞身上的傷口恐怕是賈桂琳死前掙扎所致，且也認為麥葛瑞尋找賈桂琳的目的在於打探前女友喬西的下落，不過礙於當時尚未發展DNA技術，儘管警方曾用棉花棒採檢少女遺體，仍無法讓麥葛瑞坦承犯案。

凶殺案沉寂40年，直到2015年死者賈桂琳的家屬才又向倫敦警方要求重新偵辦，檢警與法醫在當年留下的棉花棒中驗出男性的DNA，經過比對後發現兇嫌是2009年因攻擊案被捕的麥葛瑞。

▲凶殺案沉寂40餘年，警方與法醫在當年留下的棉花棒檢體中驗出麥葛瑞的DNA。（圖／倫敦警察廳）

英國司法原本設有禁止「雙重危險」（Double jeopardy）條款，法院不得針對同一犯罪、同一被告提出2次以上追訴或處罰，不過該條款於2005年被修訂，當謀殺案出現新事證時，不受此條款規範，導致1976年獲判無罪的麥葛瑞在少女賈桂琳慘死45年後，於2020年再度被捕。

英國皇家檢控署（CPS）主導偵辦該案，法院則是於本周宣判麥葛瑞性侵、謀殺2項罪名成立，明年1月將宣判刑期。

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