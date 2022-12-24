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普丁怕被監控！戰場消息仰賴紙本文件　傳計畫擴軍增兵至150萬人

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭持續開打中，英國國防部稱，俄羅斯計畫把軍隊規模擴大30%左右，達到150萬人。另有消息指出，總統普丁擔憂受到監控，長期避免使用網路，仰賴幕僚提供的紙本文件，其中包含具有時效性的資料，例如烏克蘭最新戰況。

商業內幕報導，依據華爾街日報23日援引美俄官員的說法，烏克蘭戰場上的最新消息需要數日才傳到普丁手中，當等到這些訊息時，可能已經太晚。因為俄軍在戰場上的消息，會先由前線指揮官發送給聯邦安全局（FSB），接著轉至俄羅斯聯邦安全會議，會議秘書隨後才提交給普丁。

這狀況是因為普丁怕被監控，所以拒絕使用網路。俄羅斯官媒曾於2020年報導，普丁偶爾會上網，但並未使用智慧型手機；克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也曾證實，普丁確實沒有智慧型手機。

另方面，英國國防部23日宣稱，普丁於本月21日收到擴大軍隊規模的計畫，內容為擴增人員至150萬，也就是增加30%軍隊規模，而這不僅是為了應對烏克蘭戰爭，還要處理自2月對烏克蘭展開軍事行動以來所面臨的其他挑戰。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）向普丁透露，新部隊將涵蓋在俄國西北部至少擴大2個旅。英國國防部表示，現階段尚不清楚俄羅斯何時能達到新一輪兵力規模，或是如何在俄烏戰事持續之際做到這一點。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄軍處境艱難，大量情報指向其部隊缺乏訓練且士氣低落，今年9月，俄羅斯宣布局部動員增兵30萬人。俄國目前有100多萬名現役軍人，但據估計，在爆發烏克蘭戰爭之後，已有10萬人傷亡。

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