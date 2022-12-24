控拜登用烏克蘭打「代理人戰爭」！　大使：美俄發生衝突風險極高

▲俄羅斯駐美大使安東諾夫警告，美俄發生「衝突」的風險很高。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基在美東時間21日出訪白宮，引發俄羅斯不滿，也讓美俄兩國緊張關係升級。俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）表示，華盛頓正對俄羅斯發動一場「代理人戰爭」（proxy war），兩國之間發生「衝突」的風險很高。

據CNN報導，安東諾夫在俄羅斯官媒塔斯社的採訪中表示，「現在所有人已不避諱直接談論白宮對俄政策的真正目標。所有電視頻道的政治評論員都在談論加強美國對俄羅斯發動代理人戰爭的必要性。這就是美國在烏克蘭領土上做的事。」

代理人戰爭指的是，2個敵對的國家不直接參戰，而是利用外部衝突以某種方式打擊另一方的利益或是領地，通常包含國家打擊對立國家的盟友和幫助自己的盟友打擊敵人，而代理的第三者通常可以是政府、非國家武裝力量，或是僱傭兵。

安東諾夫也強調，美俄這2個大國發生衝突的風險很高，而俄羅斯將致力於確保俄羅斯人對祖國安全的關切被人們聽見，且不被忽視、共同努力解決相關問題。他同時透露，莫斯科和華盛頓之間的對話目前處於「冰河時期」狀態，「俄羅斯大使館被迫在敵對和不信任的氛圍下工作」。

安東諾夫還指出，澤倫斯基訪美的行為表明了華盛頓和基輔都「沒有為取得和平做好準備」，「我們現在的焦點是戰爭，是普通士兵的死亡，是把烏克蘭政權與美國的需要進一步捆綁在一起」。

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