南韓軍費增至1.37兆！研發攔截導彈嚇阻北韓　欲添購20架F-35A戰機

▲南韓預計2028年前將持有共60架F-35A戰機。南韓今年3月出動28架F-35A匿蹤戰機集結在跑道進行「大象漫步」。（圖／南韓國防部）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓朝野昨（23）日審議明年度的總預算，達到638兆7276億韓元（約新台幣15.36兆元），國防預算費用占57兆143億韓元（約新台幣1.37兆元），為了應對來自北韓（朝鮮）的核武與導彈威脅，南韓決定推動「韓國型3軸防禦體系」的5項新事業，包括升級汰換戰鬥機、研發戰術型地對地誘導飛彈KTSSM-Ⅱ等，另外還允許營區士兵每月1次的外食機會。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓朝野今（24）日凌晨在國會本會議正式審議通過2023年度預算案，南韓國防部表示，今年國會通過的國防預算達到57兆143億韓元，比今年度國防預算增長4.4%，其中防衛能力改善費占16兆9169億韓元（成長1.3%）、戰力營運費占40兆974億韓元（成長5.7%）。

防衛能力改善費主要用於建設軍力，考量到部份國防事業推展進度緩慢，朝野協商後決定將政府提案削減1664億韓元，並將其中被削減的654億韓元挪作他用，用於強化應對北韓核武導彈威脅的能力，例如在升級汰換戰鬥機上投入188億韓元，以及其他改良各種攔截飛彈的性能。

南韓計畫從2023至2028年的5年時間內，追加添購美國最新款匿蹤戰機F-35A約20架，並逐步汰換老舊的空軍戰機，屆時南韓所擁有的F-35A匿蹤戰機將從原先的40架成長至60架，而其整體事業規模約斥資3兆9400億韓元，此次追加投資後可望達3兆9588億韓元。

政府提案所削減的654億韓元，也將被挪用至2次改良韓國型飛彈防禦攔截系統（KAMD）的中程地對空飛彈「철매-Ⅱ」、長程艦對空攔截導彈、戰術地對地攔截武器-Ⅱ、大型攻擊直升機、改良雷霆自走砲K9A2等。

南韓還計畫研發扮演「長射程砲殺手」角色的新型戰術地對地誘導飛彈KTSSM-Ⅱ，提升針對北韓核武導彈威脅設施的精準打擊能力。

至於防衛能力改善費用的政府提案中，預算遭到國會削減的項目包括大型機動直升機-Ⅱ、近距離偵查無人機、國產超音速獵鷹戰鬥機研發、重要設施警戒系統、指揮所用車輛、130mm誘導火箭-Ⅱ等20項。

南韓國防部對此解釋，「面臨近來北韓不斷透過頻繁的軍事挑釁行為導致區域緊張情勢升溫，政府與國會一致同意應優先確保能應付北韓核武導彈威脅的戰力。」

另外，為了提升軍隊營區與地方互助的精神，南韓國防部決定提供士兵每個月1次的外食機會，不僅能讓伙房兵有休假，還能讓地方的餐飲等自營業者在業績上有所成長。

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