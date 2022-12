美國冬季風暴12死！高速公路46輛車「撞成一團」　150萬戶慘停電

▲俄亥俄州高速公路23日發生46輛車相撞意外,巡警證實已有4人死亡。(圖/翻攝自俄亥俄州高速公路巡警隊推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

冬季風暴席捲美國30多州,當地時間周五(23日)全美有超過150萬戶因暴風雪而停電,超過8000架航班取消,更有12人被證實因風暴引發的天災或意外而死亡。其中,俄亥俄州高速公路發生46輛車撞成一團的大型連環車禍,造成4人死亡、多人受傷。

▲加拿大也受到冬季風暴影響,數十萬戶停電,安大略省401號與402號省道沿線23日因下雪路面濕滑,發生嚴重連環車禍。(圖/路透)

根據英國BBC、澳洲新聞網報導,一場巨大的冬季風暴在美國東岸橫掃3200公里,從南部的德州到靠近加拿大的緬因州都受到大雪或洪水影響。美國國家氣象局(NWS)表示,全美本周五面臨的寒冬天氣警告與建議是「有史以來範圍最廣」的一次,據報導美國各地有超過150萬戶停電,截至當天晚間仍有120萬戶電力尚未搶修完成,另外,加拿大東部的安大略省和魁北克省也有數十萬戶停電。

▲美國各地因冬季風暴傳出災情,麻州格洛斯特(Gloucester)23日漲潮時波濤洶湧。(圖/路透)

暴風雪的惡劣天氣加上正逢聖誕節周末,美國周五出現各種交通混亂。其中俄亥俄州一條高速公路上發生涉及46輛車的連環車禍,現場照片顯示,包含大型拖車和自小客車在結冰的路面上相撞、擠成一團,一輛黑色皮卡車撞擊力道過猛,甚至卡在另一台藍色卡車的車頂上。這起車禍已知造成4人死亡,雖然州高速公路巡警表示至少有2人受傷,但據悉,傷者人數比官方數字還多。

Troopers on scene confirm two fatalities, with a minimum of 46 vehicles involved. Multiple agencies from several counties are continuing rescue operations. White-out conditions persist. Travel is not recommended.#OhioTurnpikeMP106Crash pic.twitter.com/PhPcwdrsEv