美國冬季風暴12死！高速公路46輛車「撞成一團」　150萬戶慘停電

▲俄亥俄州高速公路23日發生46輛車相撞意外，巡警證實已有4人死亡。（圖／翻攝自俄亥俄州高速公路巡警隊推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

冬季風暴席捲美國30多州，當地時間周五（23日）全美有超過150萬戶因暴風雪而停電，超過8000架航班取消，更有12人被證實因風暴引發的天災或意外而死亡。其中，俄亥俄州高速公路發生46輛車撞成一團的大型連環車禍，造成4人死亡、多人受傷。

▲加拿大也受到冬季風暴影響，數十萬戶停電，安大略省401號與402號省道沿線23日因下雪路面濕滑，發生嚴重連環車禍。（圖／路透）

根據英國BBC、澳洲新聞網報導，一場巨大的冬季風暴在美國東岸橫掃3200公里，從南部的德州到靠近加拿大的緬因州都受到大雪或洪水影響。美國國家氣象局（NWS）表示，全美本周五面臨的寒冬天氣警告與建議是「有史以來範圍最廣」的一次，據報導美國各地有超過150萬戶停電，截至當天晚間仍有120萬戶電力尚未搶修完成，另外，加拿大東部的安大略省和魁北克省也有數十萬戶停電。

▲美國各地因冬季風暴傳出災情，麻州格洛斯特（Gloucester）23日漲潮時波濤洶湧。（圖／路透）

暴風雪的惡劣天氣加上正逢聖誕節周末，美國周五出現各種交通混亂。其中俄亥俄州一條高速公路上發生涉及46輛車的連環車禍，現場照片顯示，包含大型拖車和自小客車在結冰的路面上相撞、擠成一團，一輛黑色皮卡車撞擊力道過猛，甚至卡在另一台藍色卡車的車頂上。這起車禍已知造成4人死亡，雖然州高速公路巡警表示至少有2人受傷，但據悉，傷者人數比官方數字還多。

Troopers on scene confirm two fatalities, with a minimum of 46 vehicles involved. Multiple agencies from several counties are continuing rescue operations. White-out conditions persist. Travel is not recommended.#OhioTurnpikeMP106Crash pic.twitter.com/PhPcwdrsEv — OSHP_NWOhio (@OSHP_NWOhio) December 23, 2022

報導指出，由於溫帶氣旋急劇增強產生「炸彈氣旋」（Bomb cyclone，又稱爆發性氣旋），俄亥俄州當局事前已針對容易受強風影響行駛的大型車輛發布禁令，包含總長241英里的俄亥俄州收費公路等路段，從23日上午6點到25日上午8點皆全面禁止大型車通行，但幾小時後就發生了這起嚴重交通事故。

▲麻州格洛斯特23日漲潮時，一名司機開車穿越被洪水淹沒的街道。（圖／路透）

報導指出，「炸彈氣旋」挾帶的暴雪與強風襲擊美國30多州，多地氣溫冷到出現2、30年來的創紀錄新低，部分地區的積雪甚至超過3公尺深，至少12人因極端天氣死亡。拜登總統22日警告民眾慎防，「這可不像大家小時候經歷的下雪天，這是一個嚴肅的情況。」

▼紐約州皮爾蒙特（Piermont）的哈德遜河（Hudson River）23日因冬季風暴導致河水氾濫，一名男子試圖涉水取回他的卡車。（圖／路透）

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