劍橋分析訴訟有望落幕　Meta願花7.25億美元和解

▲臉書母公司Meta同意支付7.25億美元，在劍橋分析集體訴訟案達成和解。（圖／路透）



文／中央社

臉書母公司Meta Platforms Inc同意支付7.25億美元達成集體訴訟案和解，該訴訟指控臉書（Facebook）允許劍橋分析等第三方單位取得用戶個資。

路透社報導，根據法庭文件今天晚間揭露的和解協議，這場曠日廢時的集體訴訟案有望落幕。這場訴訟起因於英國「劍橋分析」（Cambridge Analytica）公司2018年被爆，利用多達8700萬名臉書用戶的個人資料，從事影響美國和英國選民的行動。

原告律師團擬議的和解金，堪稱美國資料隱私權集體訴訟當中史上金額最高的一次，也是Meta公司至今為解決集體訴訟案所願支付最大筆金額。

原告首席律師魏佛（Lesley Weaver）與路以瑟（Derek Loeser）在聯合聲明中表示：「這個具有歷史意義的和解協議，將為這件複雜的新興隱私權案件當事人帶來有意義的寬慰。」

作為和解協議的一部分，Meta公司並未承認犯錯，這項和解協議尚待舊金山聯邦法官批准。

Meta在聲明中表示，和解「符合我們集團和股東的最大利益…過去3年，我們改進了隱私保護原則並實施全面性隱私計畫」。

劍橋分析公司曾於2016年從數以百萬計的臉書用戶中取得資料，用於選民分析與定位，替美國前總統川普打了場成功的選戰，該公司目前已解散。