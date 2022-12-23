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國中弟陰莖遭狠踹8次！2同學「勒喉、砸雞蛋」　父母不滿校方輕判

▲▼南韓一名國中生慘遭同儕暴力霸凌，陰莖慘遭8度狠踹。（示意圖，非當事人／CFP）

▲南韓一名國中生慘遭同儕暴力霸凌，陰莖慘遭8度狠踹。（示意圖，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓影視作品經常使用校園霸凌當作故事題材，如《弱美男英雄》、《豬玀之王》等，然而日前卻又爆發離譜的校園霸凌案！一名年僅國中2年級的中學生，今年7至9月經常遭到同年級男學生、女學生霸凌，不僅陰莖慘遭對方狠踹8次，甚至還經常被勒喉、拿雞蛋丟擲頭部，身心飽受極大創傷。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓京畿道城南市一所中學發生駭人聽聞的集體霸凌案，國二男學生A某慘遭同年級的1名男同學、1名女同學肢體霸凌長達2個多月，該對男女同學經常勒A某的頸部、將頸部往後折，還時常拿雞蛋猛砸A某的頭部導致其受傷。

最可怕的是，該對男女同學甚至還狂踢猛踹A某的陰莖達8次，導致A某的陰囊擦傷，必須接受2周的藥物治療，A某因此罹患嚴重的憂鬱症、心理創傷，近2個月未曾到校上課。在最近一次的心理諮商中，A某被診斷必須接受半年以上的集中治療。

A某的父母事後得知自家心肝寶貝慘遭同儕暴力霸凌的消息，立刻告知校方。校方則是連忙召開學校暴力對策審議委員會，要求該對加害的男女同學必須書面道歉、禁止與受害者接觸，須進行校內服務5小時、接受特別教育2小時等。

對此，A某的父母對於校方「輕如鴻毛」的判決結果感到非常不滿，「從校方通報書的內容來看，根本完全沒提到我家孩子性器官遭狠踹的事實，描述得好像是孩子之間互開玩笑才發生意外。因為此事，我家孩子已經嚴重到不敢再接觸人群、罹患嚴重的憂鬱症。」

A某父母痛批，「我家孩子（因為陰莖被狠踹），導致未來很有可能變成殘廢、變成太監，然而校方卻消極應對。對此，我們感到非常委屈、憤怒。」

A某父母表示，已經前往警察署針對加害同學提告。

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