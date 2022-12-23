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女為躲債！竟上傳屍體照　鼻孔塞衛生紙「裹白布裝死」荒謬結局曝

▲▼印尼女子欠債不想還錢就裝死。（圖／翻攝自Facebook／Maya Gunawan）

▲印尼女子欠債不還，還用兒子帳號發文裝死。（圖／翻攝自Facebook／Maya Gunawan，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

擺脫債務有許多方法，印尼一名女子卻選擇裝死來躲債，且手法相當粗糙。債主13日爆料，多次向女子追討欠款未果，不料對方兒子竟發文稱母親意外身亡，還上傳多張「媽媽的屍體照」，只見她鼻孔塞了衛生紙、雙眼緊閉，還有一張蓋上白布的遺體照，但在網路隨便一搜就能找到相同照片，最後是女兒出面代為道歉。

綜合「detik.com」與「星洲日報」報導，女債主瑪雅（Maya Gunawan）13日上午在臉書PO文指控，來自北蘇門答臘省棉蘭市（Medan）的女網友麗莎（Liza Dewi Pramita）先前透過友人從中牽線，在11月20日向她借了420萬印尼盾（約新台幣8275元），說好12月6日要還錢，麗莎卻一再推拖，最後雙方談妥將期限延至10日。

▲▼印尼女子欠債不想還錢就裝死。（圖／翻攝自Facebook／Maya Gunawan）

▲麗莎兒子上傳的照片疑似是從網路搜尋引擎直接下載的。

怎知麗莎的兒子納瓦（Najwa Almira Ginting）11日竟在臉書上發文聲稱，母親在橋上發生意外突然撒手人寰， 還發了多張媽媽躺在床上、雙眼緊閉的「安詳遺容」。瑪雅仔細一看發現，照片中的麗莎鼻孔裡塞了衛生紙，還用白色布巾當作裹屍布包住全身。還有2張「蓋白布」的遺體照片疑似遭移花接木，因為瑪雅隨便在Google上搜尋就找到了一模一樣的「屍床照」，想和對方帳號視訊也被拒絕，這才氣得發文公審。

▲▼印尼女子欠債不想還錢就裝死。（圖／翻攝自Facebook／Maya Gunawan）

▲瑪雅將麗莎詐死的貼文、雙方借貸的對話截圖發文，引發上千名網友轉發。

由於瑪雅將文章設為公開，經過數千名網友的轉發，麗莎詐死躲避欠款的消息很快便在當地網路社群瘋傳，還有網友拍照模仿，更引來多家媒體報導。後來，麗莎的女兒也出面道歉，證實自己的母親依然健在，會拍遺體發文確實是因為不想還債，但她也懇求債主和網友原諒她母親的行為。

許多網友也留言嘲諷，「太荒謬了」、「就算還不出來也該向債主好好談，不要裝死吧」、「唇色有夠健康，笑死」、「裹屍布弄得像傳統頭巾一樣」、「希望真主阿拉把她收走」。不過也有網友出面緩頰稱，從外人的角度沒辦法體會欠債的痛苦感受，或許她已經被多名債主逼到精神受影響，希望網友不要對當事人窮追猛打。

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