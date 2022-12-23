美眾院國會遇襲案最終報告　建議禁川普再任公職

▲美國2021年1月6日發生國會暴動襲擊案。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2021年1月6日發生國會暴動襲擊案，負責調查的眾議院委員會22日晚間公布最終報告，認定前總統川普（Donald Trump）參與「多方陰謀」，把這起動亂發生的責任完全歸咎於川普，還建議禁止川普在未來擔任公職。

綜合CNN、BBC報導，調查小組在過去18個月舉行10次公開聽證會，採訪1000多名證人，包括川普政府官員與工作人員、國會警察、騷亂者等。這份最終報告長達800多頁，分為8大章節。以下為BBC整理出的6大重點：

一、川普做出錯誤聲明，助手們告訴他這不是真實的

委員會表示，川普2020年大選之夜錯誤宣布勝利的決定是預謀行為，只有私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）支持他。川普毫無根據地聲稱選舉存在大規模舞弊，且在拜登當選之後，這種做法變得更加頻繁。但部分與川普關係密切的顧問與律師們透露，他們不相信舞弊一說，或找不到舞弊現象的證據。

二、川普的言論把暴徒帶到華府

委員會認為，對國會大廈的襲擊事件是由川普本人引發。因為除了川普不斷聲稱舞弊之外，2020年12月19日這天，川普曾在推特上寫道，「1月6日在華府大規模示威，都去吧，會很瘋狂的」。在證詞與法庭文件中，當天來到國會大廈的暴徒與民兵成員，都把川普的推文當作前往華府的理由。

三、川普在騷亂事件中並未採取行動

委員會稱，川普在1月6日襲擊事件開始時並未採取任何行動，無視關於國會嚴重襲擊事件正展開的警告，當時有多名國會議員被迫藏身受困國會大廈。

▼多名證人說，川普當時坐了好幾小時看電視直播群眾闖入國會，即便子女和幕僚相勸仍不為所動。（圖／路透）

四、極右翼組織策畫，接著展開行動

關於武裝組織針對華府甚至國會大廈的情報從2020年12月就開始出現，報告指出，聯邦調查局（FBI）收到在極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）與「驕傲男孩」（Proud Boys）之間流傳的訊息，國會警察與特勤局探員也有收到，部分特別點出國會大廈是潛在暴力活動的焦點。

五、川普企圖向副總統施壓，要求推翻選舉結果

川普持續執政計畫的其中一環，就是要讓他的副手彭斯在國會主持選舉結果認證時，宣布川普為勝利者。在1月6日那天，川普試著打電話給彭斯，並向助手們大喊大叫，要彭斯接電話，更錯誤宣稱他有權進行干預。外傳川普還稱彭斯是個懦弱的人，說他不夠強硬。

六、川普應該被禁止擔任公職

小組根據調查結果提出11項建議，其中一項援引自美國憲法，也就是宣誓支持美國憲法但卻參與叛亂或通敵者，不得擔任聯邦或州政府的職務。