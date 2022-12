踩到這根險截肢！13歲弟「10cm電子煙」插入腳底　X光一照超驚悚

▲ 貝內特踩到電子煙發生感染,差點就要截肢。(示意圖/記者游芳男攝)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國發生一起恐怖意外,一名13歲少年一腳踩在路邊被丟棄的電子煙上,沒想到電子煙竟從腳底直接戳進他體內,當場刺穿他的骨頭,讓他痛到不行,且骨折後發生感染,一度面臨截肢,令家人差點崩潰。

