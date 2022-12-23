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班機180度大迴轉！澳航A380載356人出狀況　緊急迫降亞塞拜然

▲▼澳洲航空（Qantas） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲航空一架班機飛往倫敦，途中緊急降落在亞塞拜然。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲航空（Qantas）一架A380飛機23日載著356名乘客，自澳洲雪梨起飛飛往倫敦，中間停靠新加坡，但就在飛機從新加坡起飛9小時之後，飛機突然180度大轉彎，並在飛越歐洲國家喬治亞上空時發出緊急代碼，所幸最終順利平安降落在亞塞拜然首都巴庫（Baku）的機場。

綜合衛報、每日郵報報導，依據飛行雷達訊號，澳洲航空班機QF1自新加坡樟宜機場起飛，飛行約9小時後卻突然180度大轉彎，機師通報代碼7700（用於向空中交通管制員通報機上緊急情況的代碼）後，順利降落在亞塞拜然的蓋達爾·阿利耶夫國際機場（Heydar Aliyev international airport），並在跑道上獲得緊急協助。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲班機180度大迴轉的飛行路線曝光。（圖／翻攝自推特／Flightradar24）

依據亞塞拜然新聞媒體Trend取得的消息，當時飛機貨艙中偵測到煙霧。但澳航發言人23日下午無法證實這項消息，只說工程師正在檢查這架空巴A380飛機。

澳航發言人表示，「機師在駕駛艙接收到間歇性故障指示之後，從新加坡飛往倫敦的航班臨時降落在亞塞拜然巴庫機場，工程師將在飛機進行下一趟飛行之前，對其進行檢查」。目前仍未知這架班機將在巴庫停留多久。

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