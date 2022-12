班機180度大迴轉！澳航A380載356人出狀況　緊急迫降亞塞拜然

▲澳洲航空一架班機飛往倫敦,途中緊急降落在亞塞拜然。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲航空(Qantas)一架A380飛機23日載著356名乘客,自澳洲雪梨起飛飛往倫敦,中間停靠新加坡,但就在飛機從新加坡起飛9小時之後,飛機突然180度大轉彎,並在飛越歐洲國家喬治亞上空時發出緊急代碼,所幸最終順利平安降落在亞塞拜然首都巴庫(Baku)的機場。

綜合衛報、每日郵報報導,依據飛行雷達訊號,澳洲航空班機QF1自新加坡樟宜機場起飛,飛行約9小時後卻突然180度大轉彎,機師通報代碼7700(用於向空中交通管制員通報機上緊急情況的代碼)後,順利降落在亞塞拜然的蓋達爾·阿利耶夫國際機場(Heydar Aliyev international airport),並在跑道上獲得緊急協助。

▲班機180度大迴轉的飛行路線曝光。(圖/翻攝自推特/Flightradar24)

依據亞塞拜然新聞媒體Trend取得的消息,當時飛機貨艙中偵測到煙霧。但澳航發言人23日下午無法證實這項消息,只說工程師正在檢查這架空巴A380飛機。

澳航發言人表示,「機師在駕駛艙接收到間歇性故障指示之後,從新加坡飛往倫敦的航班臨時降落在亞塞拜然巴庫機場,工程師將在飛機進行下一趟飛行之前,對其進行檢查」。目前仍未知這架班機將在巴庫停留多久。

Photographs taken shortly after landing this morning of the Qantas A380 VH-OQH at Heydar Aliyev Int’l Airport.



Flight #QF1 was flying from Singapore @ChangiAirport to London @HeathrowAirport when it was diverted to Baku earlier today.



Photos by Trend News Agency @trend_en. pic.twitter.com/Tu1vhe1cWM