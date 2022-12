英國第一個「沒有女王」的聖誕節　凱特王妃：會非常不同

▲威爾斯王妃凱特(Catherine, Princess of Wales)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於今年9月離世後,英國將迎來「女王不在」的第一個聖誕節,威爾斯王妃凱特(Catherine, Princess of Wales)表示,失去女王的聖誕節感覺很不一樣,「但我們仍可記住大家一起分享的記憶和傳統。」

▲威廉王子、夏綠蒂公主、喬治王子與凱特王妃出席聖誕頌歌儀式。(圖/翻攝自推特/The Prince and Princess of Wales)



凱特15日出席在倫敦西敏寺(Westminster Abbey)舉行的聖誕頌歌儀式,她在預錄的影片中表示,女王始終把聖誕節放在心上,「因為這段時間提醒了我們信仰、友誼和家庭,以及表現同情和憐憫之心的重要性。」

So thrilled to be back at Westminster Abbey for our second #TogetherAtChristmas carol service. This year’s service is dedicated to Her Late Majesty Queen Elizabeth II and to all those who are sadly no longer with us. pic.twitter.com/Q9YHwxFmBR