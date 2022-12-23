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英國第一個「沒有女王」的聖誕節　凱特王妃：會非常不同

▲▼威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）。（圖／路透）

▲威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於今年9月離世後，英國將迎來「女王不在」的第一個聖誕節，威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）表示，失去女王的聖誕節感覺很不一樣，「但我們仍可記住大家一起分享的記憶和傳統。」

▲▼威廉王子全家出席聖誕頌歌儀式。（圖／翻攝自推特／The Prince and Princess of Wales）

▲威廉王子、夏綠蒂公主、喬治王子與凱特王妃出席聖誕頌歌儀式。（圖／翻攝自推特／The Prince and Princess of Wales）

凱特15日出席在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的聖誕頌歌儀式，她在預錄的影片中表示，女王始終把聖誕節放在心上，「因為這段時間提醒了我們信仰、友誼和家庭，以及表現同情和憐憫之心的重要性。」

凱特說，失去女王的聖誕節將會感覺很不一樣，但儀式的參與者會延續女王留下的傳統，「女王為我們留下一份令人難以相信的遺產，深深地激勵許多人，而這個儀式將獻給女王及其他不幸離世的人們。」

今年的頌歌儀式於15日舉行，除了凱特王妃、威廉王子、喬治王子和夏綠蒂公主外，查爾斯國王與王后卡蜜拉等王室成員皆出席，整個儀式約有1800人參與，影片將於平安夜在英國獨立電視台播出。

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