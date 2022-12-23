安德魯王子涉性侵軍銜被拔　英王查爾斯三世要王后接手

▲英國國王查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國安德魯王子涉性侵醜聞被拔除多個軍銜，包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）。如今白金漢宮在英國查爾斯三世壽辰閱兵之前，宣布皇家高階軍事職位改組，由王后卡蜜拉接掌他的職位。

每日郵報報導，安德魯王子2017年從已故父親菲利普親王手中，接下擲彈兵近衛團上校的軍職。擲彈兵近衛團是英國軍隊中級別最高的步兵團之一，此職務對於菲利普親王來說意義格外重大，他先後擔任42年擲彈兵近衛團上校，廣受愛戴。

但其實安德魯王子並沒有像他的兄弟姊妹那樣熱衷於騎馬，為了接下這項職務，甚至還去上相關課程。不過隨著涉嫌性侵未成年女性的醜聞爆發，他在2019年接受BBC採訪的表現慘不忍睹後，英國女王伊莉莎白二世要求他卸下王室官方職務。

▲已故英國女王伊莉莎白二世（左）與安德魯王子（右）。（圖／達志影像／美聯社）

此時的安德魯還保有其他10項軍職，然而就在今年他決定與指控他性侵的美國女子吉佛爾（Virginia Giuffre）進行民事和解之後，被免除所有榮譽頭銜。安德魯在皇家海軍服役22年，並於福克蘭戰爭期間擔任直升機飛行員，消息人士稱，這對他來說是個恥辱，因為他對自身與軍方的關係感到自豪。

白金漢宮在明年英國壽辰閱兵之前宣布人事調整。報導指出，由王后卡蜜拉（Camilla）接掌安德魯職務的決定被視為意外，但也能被理解為國王的明智之舉。卡蜜拉身為王后，是王室家族中地位最高的女性。

與此同時，王儲威廉將接下父親查爾斯原本的職位，成為威爾斯衛隊上校。而晉升為威爾斯王妃的凱特將首度接掌軍職，接替丈夫威廉成為愛爾蘭衛隊上校。

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